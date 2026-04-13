Molteno in Fiore: al via il concorso per balconi e giardini fioriti

Iniziativa del Comune in collaborazione con Fioreria Conti per valorizzare il paese attraverso creatività e decorazioni floreali

Iscrizioni gratuite entro il 10 maggio

MOLTENO – L’Amministrazione comunale di Molteno, in collaborazione con la Fioreria Conti SNC, lancia la prima edizione del concorso “Molteno in Fiore”, un’iniziativa pensata per valorizzare il territorio attraverso la cura e l’abbellimento di balconi, giardini e davanzali.

L’obiettivo è coinvolgere cittadini e residenti in un progetto condiviso di decorazione floreale, capace di rendere il paese ancora più accogliente e vivace. Ogni partecipante potrà esprimere il proprio gusto personale e contribuire a diffondere una cultura del bello e della partecipazione comunitaria.

Per aderire al concorso è necessario iscriversi gratuitamente presso la Fioreria Conti, in via Roma 4 a Molteno, entro il 10 maggio. L’iscrizione può essere effettuata direttamente in negozio oppure contattando i numeri 031 850096 o 366 3713265.

Tutti gli iscritti riceveranno buoni sconto da utilizzare presso la fioreria per l’acquisto di piante e materiali utili all’allestimento di balconi e aiuole.

La premiazione è prevista durante la Notte Bianca del 4 luglio: al vincitore sarà assegnato un buono acquisto e un omaggio floreale offerto dalla Fioreria Conti.