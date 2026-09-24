Molteno, nuovi spazi per Agatha in Cammino negli ex ambulatori comunali

L’associazione si è aggiudicata la procedura di gara per la locazione dell’immobile comunale di via San Giorgio 1

I locali saranno riqualificati e arredati per ospitare segreteria, attività amministrative, progettazione, riunioni e coordinamento delle volontarie

MOLTENO – Gli ex ambulatori medici comunali di Molteno cambiano destinazione e diventano il nuovo spazio operativo di Agatha in Cammino ODV. L’associazione si è aggiudicata la procedura di gara per la locazione dell’immobile comunale di via San Giorgio 1, all’interno del Parco di Villa Rosa.

L’assegnazione apre ora una nuova fase per i locali, che dovranno essere riqualificati e arredati in funzione delle attività dell’associazione. Per sostenere i lavori e l’allestimento degli spazi, Agatha in Cammino si attiverà nella ricerca delle risorse necessarie, anche attraverso bandi e collaborazioni con il territorio.

La nuova sede sarà destinata soprattutto alle attività operative e organizzative dell’associazione: dalla segreteria alla gestione amministrativa, dalla progettazione all’organizzazione delle iniziative, passando per le riunioni del Consiglio direttivo e il coordinamento delle volontarie.

L’arrivo di uno spazio dedicato rappresenta un passaggio legato alla crescita dell’associazione. In questi anni, infatti, una parte importante del lavoro è stata portata avanti nelle abitazioni delle volontarie o grazie alla disponibilità di spazi messi a disposizione da altre realtà. Per gli incontri istituzionali, le serate di approfondimento e le iniziative aperte al pubblico, l’associazione ha inoltre potuto utilizzare la Sala Consiliare del Comune di Molteno.

“Avere uno spazio dedicato significa dare una struttura al lavoro che quotidianamente sostiene tutte le attività di Agatha”, spiega la presidente Daniela Invernizzi. “Dietro ogni iniziativa ci sono progettazione, organizzazione, riunioni, gestione amministrativa e molte ore di volontariato. Disporre di un luogo adeguato ci permetterà di rendere questo lavoro più efficace e organizzato”.

La nuova destinazione assume inoltre un significato particolare per la storia dell’immobile. Gli spazi di via San Giorgio hanno infatti ospitato per anni gli ambulatori medici comunali, con una funzione pubblica legata alla salute e alla cura.

“Questi spazi per anni hanno avuto una funzione pubblica legata alla salute e alla cura delle persone”, sottolinea Invernizzi. “Oggi quella vocazione può proseguire in una forma diversa. Attraverso Agatha, gli stessi locali potranno essere dedicati alla prevenzione, all’informazione, all’ascolto, al sostegno alle donne e al finanziamento della ricerca scientifica. Cambiano gli strumenti e le modalità, ma resta centrale l’attenzione alla persona”.

È una prospettiva che si lega alle attività sviluppate dall’associazione, nata dall’esperienza diretta della malattia e oggi impegnata su diversi fronti: dalla prevenzione al sostegno alle donne che affrontano un percorso oncologico, dall’informazione alla promozione della salute, fino alla raccolta di risorse destinate alla ricerca scientifica.

L’assegnazione dei locali rafforza anche il rapporto tra Agatha in Cammino e l’amministrazione comunale. La presidente Invernizzi ha voluto ringraziare il sindaco Giuseppe Chiarella e tutta l’Amministrazione comunale di Molteno per il sostegno ricevuto negli anni.

“Desidero ringraziare il sindaco Giuseppe Chiarella e tutta l’Amministrazione comunale di Molteno per aver creduto in Agatha fin dall’inizio del nostro percorso. La collaborazione costruita negli anni ci ha permesso di sviluppare attività e progetti e oggi ci consente di compiere un ulteriore passo sul piano organizzativo”, conclude la presidente.

Sull’assegnazione è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Chiarella, sottolineando la funzione che il nuovo spazio potrà avere per l’associazione e per il territorio.

“Con la sistemazione dei locali e la successiva organizzazione degli spazi, Agatha in Cammino avrà quindi un punto operativo stabile per il lavoro del Consiglio direttivo e delle volontarie, a supporto delle attività e dei progetti che l’associazione sviluppa sul territorio”, commenta il primo cittadino.

La scelta di assegnare gli ex ambulatori attraverso un bando pubblico, aggiunge Chiarella, rappresenta anche un modo per valorizzare il patrimonio comunale e sostenere una realtà attiva a favore della comunità.

“La concessione dei locali degli ex ambulatori all’associazione Agatha in Cammino, per tramite di un bando pubblico, rappresenta una scelta concreta per valorizzare spazi pubblici e, allo stesso tempo, sostenere una realtà che opera a favore della comunità non solo di Molteno”.

“Mettere a disposizione questi ambienti significa dare nuova vita a un patrimonio dell’ente, trasformandolo in un luogo di incontro, ascolto e attività a servizio dei cittadini. Siamo convinti che la collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni del territorio sia fondamentale per costruire una comunità più attiva, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone”, prosegue il sindaco.

Chiarella conclude ringraziando Agatha in Cammino “per l’impegno e la disponibilità” e auspicando che i nuovi spazi possano diventare un punto di riferimento per attività e progetti capaci di generare partecipazione e valore per il territorio.

Per l’associazione, intanto, comincia la fase operativa: riqualificare e arredare i locali di via San Giorgio per trasformare gli ex ambulatori in una sede dedicata al lavoro quotidiano delle volontarie e alle attività organizzative di Agatha in Cammino.