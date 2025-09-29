Molteno ospita il Prof. Silvio Garattini: una serata dedicata a ricerca e prevenzione

La ricerca come chiave per vivere meglio e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale

L’incontro si svolgerà giovedì 16 ottobre alle 20.45

MOLTENO – L’incontro dal titolo “La ricerca è prevenzione. Quale futuro per la nostra salute?” si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 20:45 presso la Scuola dell’infanzia “La Chiocciola” di Via della Vittoria 41 a Molteno.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa ETS”, con il patrocinio del Comune di Molteno, della Comunità Pastorale dei Santi Martino e Benedetto, dell’Istituto Comprensivo Statale di Molteno, dell’Associazione “Agatha in cammino ODV” e di ATS Brianza.

A tenere la conferenza sarà il Prof. Silvio Garattini, Presidente e Fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” IRCCS.

“Che cosa significa prevenzione? Anzitutto vivere più a lungo e in salute, liberi dalle malattie. Ma non solo. Prevenzione è anche contrasto alle disuguaglianze, a partire da quelle economiche; è tutela dell’ambiente; è un risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale, che può così destinare maggiori risorse a garantire una salute accessibile e gratuita per tutti” spiega il Prof. Silvio Garattini.

“Prevenzione significa riconoscere il valore essenziale del nostro Servizio Sanitario Nazionale, capace di rispondere ai molteplici bisogni di salute della popolazione, in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione. Tutto questo può diventare realtà solo attraverso una vera e propria rivoluzione culturale, ormai indispensabile per il pianeta e per l’umanità” conclude Garattini.

Questa è la sfida lanciata da Silvio Garattini, che invita ognuno di noi a impegnarsi per un futuro più sano e più giusto.

L’ingresso è libero.