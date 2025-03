Molteno. “Play me a book”, letture e attività in inglese per bambini

L’iniziativa si svolgerà martedì 25 marzo, dalle ore 16:30, presso la Sala Consiliare di Villa Rosa

Il progetto è in collaborazione con Mamimondo Srl

MOLTENO – La Biblioteca di Molteno, in collaborazione con Mamimondo Srl, organizza l’iniziativa “Play me a book“. Mamimondo è uno spazio educativo pensato per sostenere le famiglie, con particolare focus sul bilinguismo infantile, e dispone sedi a Lecco e Dolzago. Si tratta di una scuola di inglese per bambini e bambine dai 3 mesi ai 19 anni, che adotta il metodo Helen Doron English.

I corsi di inglese si tengono sia presso la sede che nelle scuole, dagli asili nido alle scuole secondarie. Oltre a supportare gli insegnanti nella daily routine in inglese, vengono organizzati doposcuola, merende in lingua, laboratori creativi, camp durante le vacanze e serate a tema, in cui l’inglese è sempre protagonista. Le insegnanti certificate utilizzano esclusivamente la lingua inglese per garantire un apprendimento ottimale.

L’iniziativa offre storie lette in inglese e attività per bambini da 0 a 6 anni, suddivisa in due sessioni: dalle 16:30 per i più piccoli, da 0 a 3 anni, e dalle 17:30 per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Per partecipare è necessario l’accompagnamento di un adulto e la prenotazione a questo link.

L’evento si svolgerà martedì 25 marzo, dalle ore 16:30, presso la Sala Consiliare di Villa Rosa, in via San Giorgio 1 a Molteno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori alla mail: segreteria@mamimondo.it o telefonicamente al 340.2541031.