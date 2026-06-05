Molteno, riapre l’ufficio postale Polis: attivi anche i servizi della Pubblica Amministrazione

Conclusi gli interventi di ammodernamento della sede di via San Rocco. Sale a 61 il numero degli uffici Polis già rinnovati in provincia di Lecco

Tra le novità anche una corsia per ipovedenti, una sala consulenza e l’ATM Postamat attivo 24 ore su 24

MOLTENO – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Molteno dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Con il completamento dei lavori sale a 61 il numero delle sedi postali già rinnovate in provincia di Lecco attraverso l’iniziativa dedicata ai comuni con meno di 15 mila abitanti.

L’intervento ha interessato gli spazi della sede di via San Rocco 8, che è stata ammodernata per ospitare, oltre ai tradizionali servizi postali, anche numerosi servizi della Pubblica Amministrazione previsti dal progetto Polis, promosso da Poste Italiane per favorire la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri.

L’ufficio è stato completamente rinnovato con nuovi arredi e una nuova impostazione degli ambienti destinati all’accoglienza della clientela. Tra le novità figurano una corsia dedicata alle persone ipovedenti, sportelli ribassati per agevolare l’accesso ai servizi, una nuova illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni progettate per ridurre l’impatto ambientale della struttura. Presenti inoltre una sala consulenza e un ATM Postamat operativo 24 ore su 24.

Grazie al progetto Polis, i cittadini possono ottenere direttamente allo sportello diversi servizi della Pubblica Amministrazione. Sono disponibili i certificati anagrafici e alcuni servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello Obis M.

Nella sede è inoltre possibile richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione necessaria direttamente all’ufficio postale, senza doversi recare in Questura. Il servizio è disponibile grazie alla convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy e prevede anche la possibilità di ricevere il documento direttamente a domicilio.

L’ufficio postale di Molteno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso il progetto Polis, Poste Italiane conferma l’impegno a mantenere e rafforzare la propria presenza sul territorio, portando nuovi servizi nei piccoli comuni e ampliando l’accesso alle prestazioni della Pubblica Amministrazione.