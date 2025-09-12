Molteno. Ripartono le camminate di Agatha in Cammino

Un anello tra i borghi medievali di Rezzago e Caglio, sulle tracce di Giovanni Segantini

L’iniziativa si svolgerà sabato 20 settembre

MOLTENO – Dopo la pausa estiva, riprendono le camminate di Agatha in Cammino con una giornata speciale a due passi da casa, tra natura, storia e arte. Il percorso ad anello, con partenza dal borgo medievale di Rezzago, porterà fino a Caglio, un altro storico borgo medievale del Triangolo Lariano, dove il celebre pittore Giovanni Segantini visse tra il 1885 e il 1886. In suo onore, il borgo ha creato il “Percorso Segantini a cielo aperto”, un tributo aperto all’arte del grande maestro.

“Un sentiero agevole ci condurrà quindi a Enco, attraversando una suggestiva porzione del secolare castagneto che caratterizza questa località, tra maestosi alberi che conferiscono a questo luogo un’atmosfera unica – continuano da Agatha in Cammino – Qui saremo accolti dall’agriturismo Cassina Enco, ospitati nell’antico cascinale per un momento conviviale di condivisione”.

“Il ritrovo è fissato per le ore 8:30 nel parcheggio di Rezzago, dietro il Ristorante Rezzago. L’itinerario ad anello toccherà Rezzago, Caglio, Cassina Enco e ritorno a Rezzago. A Caglio, una guida locale ci accompagnerà alla scoperta delle curiosità del borgo e ci farà apprezzare le particolarità di alcune opere artistiche di Segantini” spiegano da Agatha in Cammino.

Il percorso si sviluppa principalmente su stradine secondarie asfaltate, con un breve tratto su sterrato e sentiero, senza particolari difficoltà tecniche. La lunghezza complessiva è di circa 10 km, con un dislivello di 300 metri.

La pausa ristoratrice, vegetariana e sostenibile, sarà all’Agriturismo Cassina Enco e comprenderà un primo piatto condito con verdure dell’orto, assaggi di frittelle all’ortica, dolce tipico della casa, acqua, succo di sambuco, caffè o tisana. Il rientro a Rezzago è previsto per circa le ore 15:30.

Le iscrizioni devono essere inviate entro le ore 18 di giovedì 18 settembre all’indirizzo email iscrizioni@agathaincammino-odv.org, indicando nome, cognome e numero di telefono. Posti limitati.

In caso di maltempo la camminata sarà rinviata.