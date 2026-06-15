Molteno si prepara alla Notte Bianca: sabato 4 luglio la settima edizione

Sabato 4 luglio dalle 18.30 alle 00.30 con eventi diffusi

Concerti, animazione per bambini e la premiazione del concorso “Molteno in fiore”; dalle 16.30 alle 2 chiuse diverse vie del centro

MOLTENO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate moltenese. Sabato 4 luglio il paese ospiterà la settima edizione della Notte Bianca, promossa dal Comune di Molteno, con un ricco programma di iniziative in programma dalle 18.30 alle 00.30.

Per l’occasione, strade, piazze, negozi e attività del centro si animeranno con proposte gastronomiche, musica dal vivo, animazione per bambini, sport e intrattenimento. Piazza Risorgimento, via Roma, via della Vittoria, via San Rocco e il Parco di Villa Rosa saranno i principali punti di riferimento della manifestazione.

Tra gli appuntamenti in programma, il Bar Sport in piazza Risorgimento proporrà arrosticini, patatine, birra e cocktail accompagnati dalla musica dei Fancy Blues Makers e dallo spettacolo di pole dance “Vibing on the pole”, mentre il Panificio e Caffetteria Fumagalli ospiterà la musica dal vivo dei RAD DADS. Al Ristorante Riva, oltre al menù alla carta, è previsto l’accompagnamento musicale del gruppo All Aboard, con animazione per bambini a cura di Animarte dalle 19 alle 22 .

Ampio spazio sarà dedicato anche alle famiglie e allo sport. Il Cai Molteno allestirà una palestra mobile di arrampicata per adulti e bambini, mentre al Parco di Villa Rosa l’HC San Giorgio Molteno proporrà giochi dimostrativi di pallamano aperti a tutti e il San Giorgio Volley organizzerà un mini campo di pallavolo per grandi e piccoli. Sempre nel parco sarà presente il Luna Park dell’associazione GRI Italia .

Non mancheranno le aperture straordinarie delle attività commerciali e delle associazioni del territorio. In via Roma la Fioreria Conti ospiterà la premiazione del vincitore della prima edizione del concorso “Molteno in fiore”, mentre Agatha in Cammino ODV sarà presente in piazza Risorgimento con uno stand informativo e la vendita di gadget solidali a sostegno dei progetti dedicati alle pazienti oncologiche. Ines Mode inaugurerà inoltre i saldi estivi con sconti e promozioni dedicate.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle 16.30 alle 2 saranno chiuse al traffico via Roma, via della Vittoria, piazza Risorgimento, via San Rocco e vicolo Bressi. I servizi igienici gratuiti saranno disponibili presso gli ex ambulatori affacciati sul piazzale del Municipio. L’Amministrazione comunale ha inoltre ringraziato la Protezione civile comunale per la collaborazione e la presenza durante la serata.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata.