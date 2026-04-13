Molteno, torna il “Tarta-Day” a Villa Rosa: giornata dedicata alle tartarughe

Un’iniziativa per la tutela delle tartarughe della piscina di Villa Rosa, con attività di sensibilizzazione e volontariato

Appuntamento sabato 9 maggio dalle 8.30 alle 13.30

MOLTENO – L’Amministrazione comunale di Molteno, in collaborazione con le Guardie Eco-Zoofile OIPA di Lecco e provincia, organizza il “Tarta-Day 2026”, una giornata dedicata alle tartarughe di Villa Rosa.

L’evento si svolgerà sabato 9 maggio dalle 8.30 alle 13.30 circa e rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative di sensibilizzazione ambientale e cura degli animali.

Protagoniste della giornata saranno le tartarughe che popolano la piscina del parco di Villa Rosa, che secondo l’ultimo censimento hanno raggiunto circa un centinaio di esemplari. Durante l’iniziativa sarà possibile assistere alle operazioni di pulizia e svuotamento della vasca, finalizzate al mantenimento dell’habitat e alla salute degli animali.

Le attività permetteranno inoltre di effettuare controlli sullo stato di benessere delle tartarughe, con il coordinamento della responsabile della protezione animali Diana Rigamonti, per il nucleo OIPA di Lecco.

I bambini che vorranno partecipare attivamente potranno collaborare con le guardie eco-zoofile portando da casa guanti da lavoro o da giardinaggio.

La mattinata si aprirà alle 8.30 con una colazione offerta da “Il Terzo Tempo”. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 30 maggio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione ambientale e rispetto degli animali promosso sul territorio.