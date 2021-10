Monte Barro. Domenica porte aperte alla stazione ornitologica

Domenica mattinata di apertura per Stazione Ornitologica di Costa Perla

Un momento dedicato ai bimbi ma non solo, per conoscere da vicino la fauna avicola del Monte Barro

GALBIATE – Domenica 17 ottobre 2021 porte aperte alla Stazione Ornitologica di Costa Perla per una mattina speciale in compagnia di naturalisti e ornitologi in occasione dell’evento speciale BioBlitz 2021, organizzato nell’ambito delle giornate BioBlitz: Esploratori della Biodiversità nei Parchi Lombardi.

La partecipazione è libera e gratuita. L’appuntamento è fissato per tutti alle ore 9.00 al parcheggio in località Fornace, lungo la strada che da Galbiate sale all’Eremo Monte Barro.

Nel rispetto del distanziamento legato alle norme anti Covid-19, il gruppo raggiungerà a piedi insieme a una guida la Stazione Ornitologica. L’ingresso e la visita saranno limitati a 15 persone per ciascun gruppo. Durante l’attesa saranno proposte esperienze di osservazione e ascolto della natura nel bosco.

Si potranno osservare gli uccelli che in autunno seguono le rotte migratorie che si dirigono a Sud, si potrà partecipare alla vista guidata al Roccolo di Costa Perla, oggi Centro di studi scientifici, e assistere alle attività di cattura, inanellamento, misurazione e rilascio degli uccelli.

Attigua alla Stazione Ornitologica, recentemente dotata di nuovi allestimenti didattici, sarà visitabile la Sezione staccata del Museo Etnografico dell’Alta Brianza dedicata alla storia del roccolo.

“Possono partecipare al BioBlitz adulti e bambini, accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti e specialisti – spiegano gli organizzatori – La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto di Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini in una ricerca a carattere scientifico, contribuendo a monitorare la biodiversità delle aree protette regionali.

I visitatori sono tenuti a rispettare le norme legate all’emergenza Covid-19 esposte presso la Stazione Ornitologica e ricordate dagli accompagnatori e dal personale che svolge le attività di ricerca. In caso di pioggia l’evento sara’annullato.

Per maggiori informazioni e per prenotare la partecipazione si può telefonare al numero 366.2380659 oppure scrivere a educazione@eliante.it.