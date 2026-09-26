Monticello Brianza: rinnovata la casetta dell’acqua di via Jacopo della Quercia

Il rinnovamento della struttura è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale

MONTICELLO BRIANZA – Nell’ambito del progetto Acqua ControCorrente, dedicato all’incentivazione al consumo dell’acqua di rete e alla riduzione nell’uso di plastica monouso, Lario Reti Holding ha avviato l’aggiornamento tecnologico e l’espansione del parco casette dell’acqua in gestione.

In particolare, per la casetta dell’acqua di via Jacopo della Quercia nel Comune di

Monticello Brianza è stata conclusa l’attività di revamping, dotandola di innovativi sistemi tecnologici, che consentiranno una miglior gestione dell’impianto stesso – anche da

remoto – da parte di Lario Reti Holding.

La casetta è stata interamente rinnovata da Lario Reti Holding, che si è occupata di

acquisto e installazione dell’impianto e si occuperà anche della sua gestione, coprendone

interamente i costi anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Il rinnovamento della struttura è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per rispondere a una duplice esigenza: da un lato, offrire ai cittadini un servizio moderno,

efficiente e facilmente accessibile; dall’altro, di eliminare definitivamente la gettoniera e il

pagamento in moneta, anche alla luce dei diversi atti vandalici che nel tempo hanno

interessato questo tipo di apparecchiature.

La Casetta dell’Acqua ripartirà pertanto esclusivamente con pagamento tramite una

nuova tessera elettronica ricaricabile.

La nuova tecnologia installata non è compatibile con le precedenti tessere: sarà quindi

necessario utilizzare la nuova tessera dedicata, che avrà un costo di 5 euro, comprensivo

di 2 euro di credito già disponibile. Il costo dell’acqua rimane pari a 0,05 euro al litro.

Per rendere il servizio facilmente accessibile ai cittadini e, al tempo stesso, mettere al riparo da possibili vandalismi le apparecchiature per l’acquisto e la ricarica delle tessere, il nuovo totem è stato installato all’interno del Municipio, all’ingresso al piano terra. Presso il totem sarà possibile acquistare la nuova tessera e successivamente ricaricarla.

Il totem sarà accessibile:

• dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

• il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

La tessera potrà inoltre essere utilizzata secondo le modalità previste dal sistema delle

Casette dell’Acqua gestite da Lario Reti Holding.

I cittadini che sono in possesso di una vecchia tessera con credito residuo potranno recarsi

in Comune, portando con sé la tessera precedente, dalle ore 9.00 alle 12.30 nelle seguenti

giornate:

• martedì 29 settembre

• sabato 3 ottobre

• martedì 6 ottobre.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo aggiornamento tecnologico” – dichiarano il

Alessandra Hofmann, Sindaco, e Roberto De Simone, Assessore ai Lavori Pubblici – “Si tratta di un intervento che la nostra Amministrazione ha voluto con forza, non solo per mettere in sicurezza e modernizzare un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza, ma soprattutto per dare un segnale tangibile di rispetto per l’ambiente. Scegliere l’acqua a chilometro zero della nostra rete idrica significa ridurre i rifiuti di plastica, abbattere le emissioni legate al trasporto e valorizzare una risorsa pubblica preziosa e sicura. Ringraziamo Lario Reti Holding per questa proficua collaborazione, che unisce innovazione e sostenibilità a vantaggio di tutta la comunità”.

L’acqua erogata è buona, sicura e controllata; proviene dall’acquedotto comunale ed è

sottoposta a rigidi controlli di qualità da parte del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding.

All’interno del macchinario l’acqua viene filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore

e odore di cloro ed è disponibile refrigerata e anche gassata.