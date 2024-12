Nameless Festival 2025, annunciati nuovi artisti. Tra gli headliners c’è Armin Van Buuren

Il festival tornerà dal 31 maggio al 2 giugno

Ecco gli artisti che si esibiranno sui palchi

ANNONE – Nameless Festival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, conclude il suo Nameless Advent Calendar annunciando nuovi nomi in line up nella prossima edizione.

Al dj di fama mondiale Martin Garrix si aggiunge l’headliner Armin van Buuren. Saliranno sul palco anche Edmmaro, Gentlemens Club, Infekt, Luca Agnelli, Malaa, Nimino, Stella Bossi, Sub Focus, Sullivan King e Tchami.

Armin van Buuren è uno dei dj e produttori più importanti della musica elettronica da oltre vent’anni. Con una nomination ai Grammy per “This Is What It Feels Like” e successi globali come “Blah Blah Blah” e “Great Spirit”, ha conquistato il primo posto nella classifica “DJ Mag Top 100 DJs” cinque volte, rimanendo nella Top5 per vent’anni consecutivi. Il suo programma radiofonico “A State of Trance (ASOT)” raggiunge 44 milioni di ascoltatori in oltre 80 paesi ed è diventato un marchio globale con eventi e festival dedicati. Ha lanciato diversi tour mondiali, tra cui quelli legati ai suoi album e il recente show personale “This Is Me” nel 2022. Co-fondatore di “Armada Music”, la più grande etichetta indipendente di musica dance, ha ricevuto riconoscimenti internazionali e vinto sei volte il premio come “Best Global Record Label”. È Global Oceans Ambassador per il WWF, impegnato nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Attualmente ha pubblicato sette album, tra cui “Imagine”, “Intense” e “Balance”.

Tra le altre novità annunciate, anche il rinnovo della partnership con Defected e Glitterbox, a cui il Festival metterà a disposizione un intero palco dedicato, tra roster di ballerini scintillanti e una produzione scenica di alta qualità. La seconda giornata del Festival vedrà prendere possesso di uno dei palchi anche Worried About Henry.

Nameless Festival si prospetta quindi un’edizione ricca di novità, tutte volte a rendere l’esperienza al Festival la più soddisfacente e migliore possibile, ottimizzando al massimo i servizi, l’accoglienza e la composizione degli spazi. Tra queste, la disposizione di shuttle e navette gratuite, l’eliminazione del sistema dei token, distribuzione gratuita di acqua e l’accesso gratuito alle aree parcheggio.

Ad ospitare Nameless nel 2025 sarà nuovamente la vastissima area di 400.000 mq situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco, sede dell’evento dal 2022. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata e incorniciati dalle montagne, permetteranno di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso. RADIO 105 è radio ufficiale del festival.

Info e biglietti:

namelessfestival.it