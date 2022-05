La Provincia istituisce il divieto di sosta all’esterno dei centri abitati

Il provvedimento, valido durante il periodo del festival Nameless, riguarda la SP49

MOLTENO / CESANA – Considerati i forti afflussi previsti in occasione del festival di musica elettronica Nameless, che si svolgerà dal 2 al 5 giugno in località Poncia di Annone, la Provincia ha emesso un provvedimento per evitare disagi sulle strade.

In particolare è stato istituto il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intera estesa della strada provinciale 49 (dalla rotatoria allo svincolo della SS36 a Molteno fino alla rotonda di Cesana Brianza all’incrocio con la SP639) fuori dai centri abitati.

La Provincia ha inoltre espresso il nullaosta nel caso anche i Comuni interessati vogliano adottare dei provvedimenti analoghi sui tratti di provinciale all’interno dei loro centri abitati.

Il divieto avrà validità dalle ore 7 di mercoledì 1 giugno fino alle ore 3 di lunedì 6 giugno.