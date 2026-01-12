Nati per Leggere: a Galbiate nuovi appuntamenti per i più piccoli

Prosegue l’iniziativa di “Leggere per gioco”

Proposte per due fasce d’età da gennaio a giugno

GALBIATE – Prosegue a Galbiate la proposta di letture ad alta voce dedicate ai più piccoli, nell’ambito del programma nazionale Nati Per Leggere. L’iniziativa è promossa dall’associazione Leggere per gioco, in collaborazione con il Comune di Galbiate, e continua ad animare la biblioteca comunale con appuntamenti pensati per bambini e bambine.

Le letture si svolgono con cadenza settimanale e sono strutturate in base all’età dei partecipanti. La domenica mattina gli incontri sono dedicati ai bambini dai 18 ai 36 mesi, mentre il sabato pomeriggio lo spazio è riservato alla fascia dai 3 ai 7 anni. Le proposte intendono avvicinare i più piccoli ai libri attraverso l’ascolto, il gioco e la condivisione, valorizzando il momento della lettura come esperienza educativa e relazionale.

Tra gennaio e giugno sono previsti diversi incontri: i programmi con le informazioni complete sono reperibili sulle locandine allegate.