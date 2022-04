In servizio presso la Polizia Locale di Nibionno è stato premiato in regione dall’assessore De Corato

Ricevuta la segnalazione di una gara automobilistica clandestina è intervenuto con coraggio e determinazione

MILANO – L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, venerdì pomeriggio a Palazzo Lombardia ha consegnato un encomio solenne all’agente Giorgio Riboldi, in servizio presso la Polizia Locale di Nibionno. Presente anche il sindaco di Nibionno, Laura Di Terlizzi.

“Con coraggio e determinazione – si legge nelle motivazioni – in data 11 settembre 2020, verso le 22.30, ricevuta la segnalazione di una gara automobilistica clandestina nel comune di Nibionno, si portava in loco per una verifica. Di fronte ad ali di folla e prove di velocità da parte di autovetture modificate lungo la strada statale 342, prestando servizio in borghese eseguiva filmati e fotografie, relativi a circa 70 vetture potenziate, fermava uno degli organizzatori e da questi otteneva informazioni circa l’organizzazione della gara clandestina. Il giorno successivo effettuava le analisi dei filmati, in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Costa Masnaga ed altre attività di indagine anche attraverso il coinvolgimento della Polizia svizzera, pervenendo alla identificazione anche di intestatari di alcuni veicoli con targa elvetica”