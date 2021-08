Nibionno, la SS 342 chiude per tre notti per il varo della passerella ciclopedonale

Il provvedimento scatterà da mercoledì 18 a venerdì 20 agosto dalle 22 alle 6

Prevista una viabilità alternativa per gli automobilisti

NIBIONNO – Chiusura notturna di un tratto della SS 342 Briantea nei prossimi giorni al fine di consentire il varo di alcune componenti della passerella ciclopedonale di scavalco al tracciato stradale.

Il provvedimento scatterà da mercoledì 18 a venerdì 20 agosto nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 per un tratto di circa 600 metri all’altezza del km 38,500.

Già previsti percorsi alternativi con la circolazione proveniente da Bergamo che sarà indirizzata sulle comunali via Alessandro Manzoni, via Armando Diaz, via Conciliazione, via Papa Giovanni XXIII e via Località Gaggio. Percorso inverso per chi proviene dalla statale 36 e da Como in direzione Bergamo.