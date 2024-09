Nibionno: si rinnova la rete di acquedotto in via Italia Libera

L’intervento è finanziato con 130.000€ dai fondi PNRR

Gli interventi fanno parte del più ampio e complesso progetto per la ricerca perdite e l’efficientamento delle reti idriche

NIBIONNO – Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete di acquedotto in via Italia Libera, nel comune di Nibionno. L’intervento è finanziato con 130.000€ dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR per la ricerca e riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco e rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento della gestione delle risorse idriche nel territorio.

Le opere, che hanno preso il via la scorsa settimana, prevedono la realizzazione di due camerette interrate per la riduzione della pressione idraulica, situate in prossimità del parcheggio pubblico di via Italia Libera a Nibionno; successivamente, verrà postata una nuova tubazione in polietilene (PEAD) per un tratto di circa 350 metri nel comune di Costa

Masnaga.

Questi interventi, classificabili come opere di miglioramento della rete idrica, consentiranno una più efficiente gestione della risorsa e favoriranno una migliore distribuzione dell’acqua, contribuendo a garantire un servizio più sicuro e affidabile per i cittadini di Nibionno e Costa Masnaga.