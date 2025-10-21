Nibionno, torna “CamminAfrica”: solidarietà e natura per i villaggi del Camerun

Due percorsi tra i colori autunnali della Valle del Lambro per una camminata all’insegna di solidarietà e benessere

Appuntamento a domenica 26 ottobre

NIBIONNO – Quest’anno torna CamminAfrica, la camminata solidale organizzata da Giretto APS in collaborazione con Agape Onlus, che si svolgerà a Nibionno e unirà il piacere del movimento al sostegno concreto dei progetti umanitari in Camerun.

L’appuntamento è per domenica 26 ottobre, con ritrovo alle ore 9 e partenza alle 10 dal Centro Benessere Wet Life in via Gaggio 1. Sono previsti due percorsi tra i sentieri e i colori autunnali del Parco della Valle del Lambro: il percorso “Relax” di 5 km, adatto a famiglie e bambini, e il percorso “Panorama” di 10 km, pensato per chi desidera un’esperienza più dinamica e immersiva nella natura.

Quest’anno la manifestazione sostiene i progetti di Agape Onlus e di don Mario Morstabilini, impegnati nella realizzazione di pozzi per garantire acqua potabile e migliorare le condizioni di vita nei villaggi del Camerun.

“CamminAfrica è un’occasione per coniugare il benessere personale con un gesto di solidarietà concreta – spiega Gianluigi Maggioni, presidente di Giretto APS – Camminare fa bene al corpo e alla mente, ma farlo per aiutare gli altri rende l’esperienza ancora più significativa”.

L’iniziativa prevede un contributo benefico di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i minori, da versare prima della partenza. Le iscrizioni online sono aperte fino a sabato 25 ottobre, con un massimo di 300 partecipanti. Ai primi 200 iscritti online sarà offerto un accessorio sportivo firmato Panzeri – Veste lo Sport e un piatto gourmet speciale, il “Timballo Wet Life”, preparato appositamente per l’occasione.

Al termine della camminata, tutti i partecipanti potranno gustare il tradizionale Pasta Party, accompagnato dal caffè offerto da StelMoka di Besana Brianza. Nel corso della giornata saranno inoltre estratti premi messi a disposizione da DF Sport Specialist e distribuiti buoni sconto a tutti i partecipanti.

La manifestazione è resa possibile anche grazie al contributo degli sponsor locali, tra cui SeMaG Assicurazioni, Solevista Sport, Duesse, Incartare e Panzeri – Veste lo Sport, che sostengono e condividono i valori di solidarietà, benessere e senso di comunità.

Informazioni e iscrizioni. GIRETTO A.P.S. www.nordic.giretto.it – nordic@giretto.it – Tel. 366 7291389 AGAPE ONLUS. www.agapebrianza – agape.onlus2005@gmail.com – Tel. 389 2855147. WET LIFE Nibionno Via Gaggio,1 (LC) – info@wetlife.net – Tel. 031 690501