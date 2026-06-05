“Notte di Colle” torna il 6 giugno: musica e buon cibo con The Nox

Torna dopo il successo della prima edizione Notte di Colle: appuntamento sabato 6 giugno a Nava

Otto ore di musica no stop con l’esibizione di sei artisti

COLLE BRIANZA – Sei artisti, otto ore di musica senza interruzioni, buon cibo e tanto divertimento per dare il benvenuto all’estate: è tutto pronto per la seconda edizione di “Notte di Colle”, l’evento promosso sabato 6 giugno, dalle 16 alle 24, dall’associazione culturale The Nox.

Ad aprire l’evento, alle 16.30, sarà Edo Corti, giovane talento della scena locale che nell’ultimo anno ha saputo farsi notare oltre i confini della Brianza. Alle 17.55 salirà in consolle Ester Pirola, cantante di Colle Brianza che dopo l’esperienza sul palco di Casa Sanremo durante la settimana del Festival torna a casa sua con una maturità artistica nuova e un pubblico che la conosce da sempre.

Alle 18.40 sarà il turno di Polhar, giovane DJ dalla presenza scenica già consolidata, capace di portare il party nella sua fase più intensa. La serata entrerà nel vivo alle 20.05 con Enzino Fargetta, nome storico della scena dance italiana e figura di riferimento per generazioni di dancefloor.

Alle 21.30 sarà la volta di Hellen — DJ e producer parmigiana, ex ballerina per Guè Pequeno e Marracash, oggi tra le figure più riconoscibili della scena urban ed elettronica nazionale. Chiuderà la notte alle 22.45 Edmmaro, il provocatore dell’EDM italiana, capace di tenere una pista in piedi con ironia, tecnica e una selezione che non segue nessuna regola se non la propria.

A coadiuvare il tutto Ricky Aristarco, voice of the night per l’intera durata dell’evento.

Notte di Colle non sarà solo musica. Durante la serata saranno disponibili specialità gastronomiche locali e proposte culinarie pensate per accompagnare ogni momento del pomeriggio e della serata — dall’aperitivo alla cena, in un contesto unico come quello del territorio comunale di Colle Brianza.

L’evento è patrocinato dal Comune che supporterà l’associazione mettendo a disposizione aree pubbliche ed organizzando un servizio di assistenza e vigilanza, con l’ausilio di volontari e agenti di Polizia Locale.