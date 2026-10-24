Oggiono alza il sipario sulla 411ª edizione de’ “Ul Ferón de Ugión”

Dopo l’apertura di ieri, venerdì, la manifestazione prosegue fino a lunedì 26. Domenica alle 10 l’inaugurazione della rassegna zootecnica

Spazio anche al tessuto associativo locale: l’area espositiva di Largo Carniti è riservata alle associazioni senza scopo di lucro interessate a presentare le proprie attività sul territorio

OGGIONO – Quattro giorni nel segno della tradizione agricola, della gastronomia e della vita associativa locale. È entrata nel vivo “Ul Ferón de Ugión”, la storica fiera di Sant’Andrea che quest’anno raggiunge la 411ª edizione. Dopo l’apertura di venerdì 23 ottobre, la manifestazione prosegue nel fine settimana con il suo appuntamento più atteso: la rassegna zootecnica di domenica 25 ottobre, quando l’area fieristica ospiterà l’esposizione dei capi di bestiame, gli stand enogastronomici e le bancarelle.

La giornata di domenica si aprirà alle 10 con l’inaugurazione della fiera, accompagnata dalla cerimonia di riconoscimento della storica rassegna zootecnica plurisecolare di Sant’Andrea, alla presenza delle autorità civili e religiose. Gli stand enogastronomici e le bancarelle saranno presenti per tutta la giornata. Il ristorante aprirà alle 12, mentre dalle 19 saranno nuovamente disponibili bar e ristorante.

Il programma del fine settimana proseguirà oggi, sabato, con due appuntamenti legati alla tradizione. Alle 12.15 è prevista la benedizione della tensostruttura di via Roma, seguita alle 12.30 dal pranzo tradizionale. In serata, dalle 19, riapriranno il bar e il ristorante.

La fiera continuerà anche lunedì, con l’apertura alle 8 degli stand espositivi e delle bancarelle. Alle 9 spazio a “Bimbi in Fiera”, l’appuntamento dedicato ai più piccoli. Il ristorante sarà aperto dalle 12, mentre alle 19 è in programma la cena conclusiva con la premiazione degli allevatori.

Per tutta la durata della manifestazione, la tensostruttura di via Roma proporrà trippa, panini e cazzoeula, con la possibilità di usufruire anche del servizio da asporto. Un’offerta gastronomica che accompagna gli appuntamenti fieristici per l’intero fine settimana.

Accanto alla rassegna zootecnica e alle iniziative gastronomiche, trova spazio anche il mondo associativo. Nell’ambito della Fiera di Sant’Andrea, l’area espositiva di Largo Carniti è stata destinata alle associazioni senza scopo di lucro interessate a far conoscere le proprie attività sul territorio. L’iniziativa consente alle realtà locali di presentarsi ai visitatori e di illustrare il proprio impegno nella comunità.

La 411ª edizione del Ferón si concluderà dunque lunedì sera, dopo quattro giorni di appuntamenti che affiancano all’esposizione del bestiame la presenza degli operatori commerciali, la cucina tradizionale e le iniziative rivolte alle famiglie. Il momento centrale resta quello di domenica, con la rassegna zootecnica che rinnova uno degli appuntamenti storici della città di Oggiono.