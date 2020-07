Oggiono. Angela Maria Caldirola in Donegana festeggia 100 anni

Giovedì scorso ha tagliato l’importante traguardo

Moglie del notaio Donegana è una grande appassionata di viaggi

OGGIONO – E’ stato un compleanno davvero speciale quello festeggiato giovedì scorso, 16 luglio, da Angela Maria Caldirola in Donegana nella sua villa settecentesca ad Oggiono insieme ai propri figli: del resto è naturale che sia così per chi taglia il traguardo dei cento anni.

Nata a Milano il 16 luglio 1920, ha trascorso in zona Porta Vittoria tutta l’infanzia e la giovinezza, per poi spostarsi a Revellino, frazione di Colle Brianza: da qui quotidianamente si recava in treno, durante il periodo bellico, a Pavia per frequentare l’università dove si è laureata in Farmacia.

Sposatasi con il Notaio Donegana nel 1944 e quindi trasferitasi ad Oggiono, ha affiancato il marito nella conduzione dello studio notarile. Dal loro matrimonio sono nati Pierluigi (1945), Giulio (1948) e Italo (1954).

Appassionata di teatro, lei stessa attrice dilettante in una filodrammatica negli anni milanesi, Angela Maria ha sempre avuto una grande passione: i viaggi. Nel corso della sua lunga vita ha infatti compiuto moltissimi viaggi in giro per il mondo, spinta dalla curiosità e dall’interesse per l’arte, la cultura e la natura.