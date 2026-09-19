Oggiono: attivata la nuova casetta dell’acqua in località Bersaglio

L’erogazione dell’acqua avverrà solo tramite tessera, acquistabile al totem elettronico presente in Municipio
E’ la seconda casetta dell’acqua attivata nel Comune di Oggiono
OGGIONO – Inaugurazione ieri, venerdì 18 settembre, della nuova casetta dell’acqua posta in località Bersaglio all’interno del parcheggio antistante al complesso condominiale Bachelet.
L’iniziativa, promossa da Lario Reti Holding, rientra nell’ambito del progetto Acqua ControCorrente, dedicato all’incentivazione al consumo dell’acqua di rete e alla riduzione nell’uso di plastica monouso, con il potenziamento del parco casette dell’acqua in gestione.
Presenti al taglio del nastro la sindaca Chiara Narciso e il presidente di Lario Reti Holding Lorenzo Riva. “L’attivazione di questo secondo punto di erogazione in località Bersaglio rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a favore della sostenibilità ambientale. Dopo il successo della prima casetta al Peslago, offriamo ai cittadini una nuova opportunità per ridurre l’uso della plastica monouso, valorizzando l’ottima acqua del nostro acquedotto pubblico” ha rimarcato la prima cittadina.
Tale casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da
remoto dell’impianto, erogherà acqua senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto presso il comune.
La stessa tessera consente di acquistare l’acqua anche presso la casetta in località
Peslago.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.