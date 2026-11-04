Oggiono, cimitero chiuso per cinque giorni: al via le estumulazioni

Il cimitero resterà chiuso al pubblico da lunedì 16 a venerdì 20 novembre compresi

L’intervento riguarda salme e resti con concessioni scadute. L’obiettivo è rendere disponibili nuovi spazi per le future sepolture

OGGIONO – Nuovi spazi da rendere disponibili per le sepolture e concessioni cimiteriali scadute da regolarizzare. È questo l’obiettivo dell’intervento programmato al cimitero comunale di Oggiono, dove per cinque giorni saranno eseguite le operazioni di estumulazione ordinaria di salme e resti mortali. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, il Comune ha disposto la chiusura temporanea della struttura di via Bachelet.

Il cimitero resterà quindi chiuso al pubblico da lunedì 16 a venerdì 20 novembre compresi. A stabilirlo è un’ordinanza, la numero 74 del Registro generale, firmata il 2 novembre dal sindaco Chiara Narciso.

Gli interventi interesseranno le sepolture per le quali sono scaduti i termini delle concessioni cimiteriali. L’obiettivo, come specificato nel provvedimento, è recuperare la disponibilità di loculi e ossari da destinare a nuove concessioni.

Durante le operazioni sarà vietato l’accesso al pubblico. Potranno entrare esclusivamente gli operatori incaricati dei lavori, i parenti dei defunti interessati dalle estumulazioni, previa autorizzazione, e l’eventuale personale comunale addetto ai servizi esterni.

A occuparsi materialmente degli interventi sarà Gestservice Srl, società con sede a Paderno Dugnano alla quale il Comune ha affidato il servizio.

La chiusura è stata disposta per ragioni igienico-sanitarie e di tutela della salute pubblica, ma anche per consentire alla ditta incaricata di lavorare senza interferenze o intralci. Alla Polizia Locale di Oggiono spetterà il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni.