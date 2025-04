Oggiono. Conclusi i lavori in via Parini per la sostituzione delle reti idriche

Completati anche i lavori per la separazione delle acque meteoriche da quelle fognarie

Interventi a cura di Lario Reti Holding

OGGIONO – Con il mese di aprile si sono conclusi gli interventi di Lario Reti Holding nel Comune di Oggiono, che hanno interessato tratti di via Parini e viale Europa, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza del sistema e promuovere una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale.

L’intervento, avviato nel mese di gennaio, ha previsto la sostituzione della rete idrica e la separazione della rete fognaria, precedentemente mista, in rete bianca (destinata allo smaltimento delle acque piovane) e rete nera (per i reflui fognari). I lavori si sono resi necessari a causa della vetustà delle condotte esistenti, soggette nel tempo a frequenti interventi di manutenzione.

“Nell’ambito della progressiva separazione delle reti fognarie, obiettivo sempre più condiviso a livello provinciale, è stata realizzata una nuova condotta dedicata esclusivamente alle acque nere, per una lunghezza complessiva di oltre 400 metri – continuano da Lario Reti Holding – La precedente condotta mista, un canale in calcestruzzo ormai deteriorato, è stata dismessa e sostituita con una nuova tubazione destinata alle acque bianche. Contestualmente, sono stati adeguati tutti gli allacciamenti delle abitazioni lungo il tracciato”.

Approfittando degli scavi effettuati per la separazione delle reti fognarie in via Parini, è stato completamente rinnovato anche un tratto di acquedotto lungo oltre 160 metri. “L’intervento ha previsto la posa di una nuova tubazione, più moderna e resistente, che consentirà di assicurare un servizio idrico più affidabile, efficiente e duraturo nel tempo” spiegano da Lario Reti Holding.

“Quest’opera, del valore complessivo di circa 353 mila euro, di cui 140 mila finanziati attraverso una convenzione con il Comune di Oggiono, rappresenta un intervento strategico per il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie del territorio – continuano dalla società Lario Reti Holding – Il progetto porta benefici concreti in termini di efficienza del servizio, riduzione delle criticità e miglioramento dell’impatto ambientale”.

Per quanto riguarda i ripristini, in attesa del necessario periodo di assestamento del fondo stradale, è stato realizzato un manto provvisorio in conglomerato bituminoso. Trascorsi sei mesi, si procederà alla posa della pavimentazione definitiva, in linea con il progetto di riqualificazione dell’intera area, all’interno del quale l’intervento si inserisce.