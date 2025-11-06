Oggiono, il Campus Molinatto si presenta sabato con un Open Day

Durante la mattinata sarà possibile visitare la scuola, incontrare le insegnanti e partecipare a laboratori manipolativi, figurativi e sensoriali

OGGIONO – Il Campus Molinatto è ormai una presenza radicata nel territorio di Oggiono, un punto di riferimento per molte famiglie che cercano una scuola capace di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita, dai primi anni fino all’adolescenza.

Una realtà educativa viva e dinamica, che accoglie al suo interno alunni dai 2 ai 14 anni e che, dal 2019, è gestita dalla Fondazione Luigi Clerici, ente accreditato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alla Regione Lombardia, riconosciuto per la qualità dei percorsi formativi e dei servizi al lavoro.

Alla base della proposta del Campus c’è un’idea forte e chiara: educare significa introdurre i ragazzi all’esperienza della realtà nella sua totalità. Un principio che si traduce ogni giorno in un approccio educativo concreto, in cui la didattica parte sempre dall’esperienza diretta per poi arrivare alla riflessione, alla rielaborazione e alla scoperta dei significati più profondi. L’obiettivo è aiutare gli studenti a sviluppare curiosità e senso critico, a scoprire le proprie potenzialità e a orientarsi verso una libertà consapevole.

Ma ciò che rende il Campus Molinatto davvero unico è la sua capacità di essere una scuola per tutti e per ciascuno. Grande attenzione è riservata all’inclusione, con la presenza di un’équipe psicoeducativa interna che affianca insegnanti, studenti e famiglie nel percorso educativo. Un supporto prezioso che solo poche scuole possono permettersi, e che rappresenta un valore aggiunto importante per tutta la comunità scolastica.

Un’altra caratteristica che distingue il Campus è la continuità educativa: nello stesso edificio convivono la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado – e, dal prossimo anno, anche la sezione primavera.

Questo permette di costruire un curricolo verticale coerente, come indicato dal Ministero, ma anche di offrire alle famiglie la possibilità di un percorso unitario, dove i bambini crescono in un ambiente familiare e stimolante, circondati da volti conosciuti e relazioni che durano nel tempo.

Non mancano poi i servizi pensati per le famiglie, che rendono la scuola ancora più vicina alle esigenze della vita quotidiana:

Pre-scuola dalle 7.30 e post-scuola fino alle 18.00, per agevolare i genitori che lavorano;

dalle 7.30 e fino alle 18.00, per agevolare i genitori che lavorano; Servizio trasporto con fermate personalizzate davanti alle abitazioni degli studenti;

con fermate personalizzate davanti alle abitazioni degli studenti; Un ricco programma di attività pomeridiane, tra sport, laboratori e servizio compiti.

Anche l’organizzazione settimanale, con le lezioni dal lunedì al venerdì e il sabato libero, nasce per favorire un equilibrio tra scuola, famiglia e tempo libero.

Grande attesa, intanto, per la nuova sezione primavera, che accoglierà i bambini dai 24 ai 36 mesi. Un progetto nato proprio dal dialogo con le famiglie, che chiedevano di poter iniziare il percorso educativo in un contesto già conosciuto e accogliente.

La sezione sarà integrata nella scuola dell’infanzia e garantirà una continuità pedagogica che aiuterà i più piccoli ad affrontare con serenità il passaggio ai successivi gradi scolastici. Un ambiente pensato per favorire relazioni, autonomia e scoperta, dove ogni bambino potrà sperimentare, giocare e crescere nel rispetto dei propri tempi.

Per conoscere da vicino il Campus e respirarne l’atmosfera, l’appuntamento è per sabato 8 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, con l’Open Day dedicato a famiglie e bambini.

Durante la mattinata sarà possibile visitare la scuola, incontrare le insegnanti e partecipare a laboratori manipolativi, figurativi e sensoriali, pensati per far vivere ai piccoli un assaggio del percorso che li attende.

Un’occasione per scoprire una realtà educativa che non è solo una scuola, ma un luogo dove la crescita è un cammino condiviso, fatto di esperienza, ascolto e comunità.