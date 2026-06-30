Oggiono, il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” contro i lavori della vasca del Gandaloglio

L’associazione torna a contestare il cantiere della vasca di laminazione

Nel mirino il riempimento dell’area umida in località Rettola, al confine tra Oggiono e Sirone

OGGIONO – Prosegue la protesta del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” contro i lavori in corso per la realizzazione della pista di accesso alla futura vasca di laminazione del torrente Gandaloglio, tra Oggiono e Sirone. Secondo l’associazione ambientalista, il cantiere avrebbe comportato la scomparsa di un’area umida in località Rettola, con conseguenze negative per l’ecosistema.

In una nota, il Circolo sostiene che le operazioni di riporto di terreno, tuttora in corso, abbiano riempito una zona ritenuta di particolare valore naturalistico, habitat di numerose specie animali e, in particolare, di anfibi e uccelli, tra cui gli aironi.

L’associazione ribadisce le critiche già espresse nei mesi scorsi nei confronti dell’intervento, commissionato dal Parco Valle Lambro. Secondo il presidente Roberto Fumagalli, la futura vasca di laminazione non sarebbe in grado di risolvere i problemi legati alle esondazioni del torrente Gandaloglio e, al tempo stesso, determinerebbe un impatto ambientale rilevante.

Nel comunicato il Circolo definisce l’opera “inutile e dannosa”, sostenendo che la realizzazione dell’infrastruttura comporti la compromissione di aree di elevato interesse naturalistico, pur esterne ai confini del Parco Valle Lambro.

Gli ambientalisti evidenziano inoltre il costo complessivo dell’intervento, stimato in circa 10 milioni di euro di risorse pubbliche, ribadendo le proprie perplessità sull’efficacia dell’opera in caso di eventi meteorologici intensi.

Con questa nuova presa di posizione, il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” rinnova quindi la richiesta di riconsiderare il progetto, denunciando quella che definisce una perdita irreversibile di un habitat naturale.

Resta ora da capire se e quale sarà la replica del Parco Valle Lambro alle nuove contestazioni sollevate dall’associazione ambientalista.