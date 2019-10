Oggiono, in tantissimi al 405esimo ‘Ferun de Ugionn’

In tantissimi al Ferun de Ugionn, è l’edizione 405

Domenica mattina taglio del nastro per la fiera zootecnica, eventi e iniziative fino a domani

OGGIONO – Un appuntamento irrinunciabile per molti, una tradizione che si rinnova da 405 anni e che, puntualmente, richiama a Oggiono migliaia di visitatori da tutta la Brianza, e non solo. E’ Ul Ferun de Ugionn, detto di Sant’Andrea, in scena in questi giorni nel centro città.

La fiera zootecnica e delle macchine agricole è stata inaugurata domenica mattina con il taglio del nastro ufficiale alla presenza del sindaco Chiara Narciso e durerà fino a lunedì. I primi eventi, orchestrati come sempre dalla Pro Loco di Oggiono, erano cominciati già venerdì scorso.

Un’edizione dedicata al vino quella del 2019, con tante eccellenze lombarde ospiti del Ferun, tra mercato, esposizione di macchine agricole e prodotti tipici, l’area con gli animali da allevamento. Tante le animazioni anche per i più piccoli: domenica pomeriggio l’iniziativa ‘Bimbi in fiera’ con attività insieme alle aziende agricole ospiti. Sempre i bambini sono stati autori del reportage sull’uva e sulla vendemmia presentato domenica mattina, un progetto della scuola Salvo D’Acquisto.

Per gli amanti del buon cibo presso la tensostruttura in via Roma tanti piatti tipici per tutta la durata della fiera, da consumare sul posto oppure da asporto.

Insomma una tradizione, quella del Ferun, che non smette di appassionare grandi e piccoli. Appuntamento al prossimo anno!

GALLERIA FOTOGRAFICA