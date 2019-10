Oggiono. Lavori sulla provinciale, chiusa nella notte tra lunedì e martedì

Lavori di asfaltatura, chiude un tratto di provinciale ad Oggiono

Dalle ore 22.00 di lunedì 14 ottobre alle ore 05.00 di martedì 15 ottobre

OGGIONO – Per lavori programmati di asfaltatura, la Provincia di Lecco ha deciso la chiusura per una notte, dalle ore 22.00 di lunedì 14 ottobre alle ore 05.00 di martedì 15 ottobre (salvo imprevisti meteorologici) di un tratto di strada provinciale a Oggiono

La chiusura interesserà la SP 51 tra il PK 5+640 (rotatoria int. Via XXV aprile) ed il PK 6+100 (rotatoria int. Via Kennedy)

“L’esecuzione dei lavori – spiegano dalla Provincia – necessita occupare l’intera sede stradale con macchine ed apprestamenti di cantiere e che la presenza di un cordolo spartitraffico presente per l’intero tratto non consente di attuare in sicurezza una regolamentazione del transito a senso unico alternato”