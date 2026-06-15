Oggiono. Raccolta firme sulla moschea di viale Vittoria: il 21 giugno un gazebo in città

L’iniziativa è promossa dai consiglieri di minoranza Alessandro Negri, Debora Acerbi, Laura Commodo e Chiara Corti

Secondo i promotori, la petizione nasce dalle segnalazioni e dalle richieste di chiarimento avanzate da alcuni cittadini

OGGIONO – Una raccolta firme per chiedere maggiore trasparenza sulla destinazione e sulle attività svolte nella struttura di viale Vittoria, in prossimità della stazione ferroviaria. A promuovere l’iniziativa sono i consiglieri comunali di minoranza Alessandro Negri, Debora Acerbi, Laura Commodo e Chiara Corti, che domenica 21 giugno, a partire dalle ore 9, allestiranno un gazebo informativo in piazza Manzoni.

Secondo i promotori, l’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni e richieste di chiarimento avanzate da cittadini che chiedono informazioni sulla reale destinazione d’uso dell’immobile, sulle attività effettivamente svolte e sulle verifiche effettuate dagli enti competenti.

La raccolta firme è finalizzata, spiegano i consiglieri, a ottenere “risposte chiare e pubbliche” su una vicenda che, a loro giudizio, riguarda l’intera comunità, anche alla luce delle recenti discussioni relative all’impatto della struttura sul quartiere e sulla viabilità della zona.

I consiglieri promotori dell’iniziativa sottolineano che la richiesta “non è una battaglia contro nessuno”, ma punta a ottenere “trasparenza, rispetto delle regole, correttezza amministrativa, tutela dei cittadini e chiarezza sulle decisioni che riguardano il futuro di Oggiono”.

Tra le richieste avanzate figurano verifiche puntuali sulla destinazione d’uso dell’immobile, la compatibilità delle attività svolte con le autorizzazioni esistenti, gli eventuali impatti urbanistici, viabilistici e sulla sicurezza del quartiere, oltre a una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini.

Sempre secondo i promotori, nei giorni scorsi alcuni residenti avrebbero segnalato attività religiose e un richiamo alla preghiera diffuso nelle prime ore del mattino presso la struttura di viale Vittoria, circostanza che avrebbe alimentato dubbi e richieste di chiarimento.

Per chi non potrà essere presente in piazza Manzoni, sarà comunque possibile aderire alla petizione attraverso la sottoscrizione online.