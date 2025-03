Oggiono, tutto pronto per la 58esima edizione del Carnevalone

La sfilata mascherata si terrà domenica 2 marzo

OGGIONO – E’ tutto pronto per il Carnevale oggionese, la tradizionale manifestazione giunta alla 58esima edizione. L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco cittadina con il sostegno dell’amministrazione comunale, è per domenica 2 marzo con ritrovo alle 14 inviale Vittoria da dove avrà inizio la sfilata tra maschere, coriandoli e stelle filanti per le vie del centro. Il coteo mascherato toccherà piazza Sironi, via Marco d’Oggiono, Piazza Manzoni, via Longoni, Pazza Garibaldi, va Vittorio Veneto, via Papa Giovanni XXIII, via Milano per poi tonare in piazz Sionie viale Vittoria. L’area ristoro e le premiazioni si terranno presso l’area fiera Sant’Andrea in viale Vittoria all’angolo con via Kennedy. Saranno presenti i gonfabili per i bambini.