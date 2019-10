Circa 28 mila tonnellate di rifiuti arrivano ogni anno all’impianto

“Un’iniziativa per informare e sensibilizzare alla raccolta differenziata”

ANNONE DI BRIANZA – Porte aperte all’impianto di compostaggio di Annone di Brianza in occasione della 12^ edizione dell’Open Day di Silea. In tanti oggi, sabato, hanno partecipato all’iniziativa.

Da questa mattina fino alle 17 numerosi cittadini, grandi e piccini, hanno potuto visitare l’intero impianto insieme agli operatori che vi lavorano e che hanno spiegato, passo dopo passo, il processo di smaltimento dell’umido e del verde domestici, dall’arrivo ai processi di trasformazione.

“Giornate come queste sono un’occasione importante per far capire agli utenti dove vanno i rifiuti, come vengono trattati e come vanno separati – ha spiegato Andrea Corti, responsabile dell’impianto – In questo modo possiamo creare una relazione con cittadini per informarli e renderli consapevoli dei processi. Così cerchiamo anche di sensibilizzarli alla raccolta differenziata”.

Dati alla mano, all’impianto di Annone afferiscono 28 mila tonnellate di rifiuti all’anno sulle circa 43 mila tonnellate prodotte in totale dalla Provincia di Lecco. Di queste 28 mila tonnellate, 21 mila sono date da rifiuti umidi e 7 mila da verde domestico. Infine, circa il 10-15% del fabbisogno elettrico per il processo è coperto dall’energia prodotta da pannelli fotovoltaici.

Circa 90 giorni la durata intera del processo di compostaggio. Inoltre, accanto alla linea gestione dei rifiuti, l’impianto è fornito di appositi dispositivi che riducono l’emissione di odori attraverso l’uso di materiali naturali come le conchiglie e materiale ligneo: su questi si depositano i batteri che “si cibano” delle particelle odorose.

“Nell’ultimo periodo abbiamo avuto un picco di produzione dell’umido da cucina – ha continuato l’ingegner Corti – Non conosciamo l’esatta ragione, ma possiamo ipotizzare che sia dovuto a un’attenzione maggiore e più diffusa alla differenziazione dei rifiuti”.

Al termine della visita ciascun partecipante ha potuto portare con sé un sacchetto di compost prodotto all’interno dell’impianto di Annone.

Galleria Fotografica