Ostello e granaio delle idee a Campsirago: al via i lavori

ll cantiere è stato consegnato giovedì scorso

Oltre alla realizzazione di un ostello e di un granaio delle idee, l’intervento prevede il completamento di alcune opere all’interno della corte di Palazzo Gambassi

COLLE BRIANZA – Al via i lavori di risanamento e recupero degli immobili destinati a ostello e granaio delle idee. Giovedì scorso, 5 febbraio, il direttore lavori Ing. Claudio Bertani, il coordinatore alla sicurezza geom. Gabriele Cappai e il responsabile unico del procedimento nella persona della Pian. Territoriale Katiuscia Vassena, hanno provveduto a consegnare all’impresa Colombo & Fumagalli srl con sede in Barzago il cantiere per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati da tempo e per i quali l’amministrazione, nel mese di ottobre 2024, aveva chiesto ed ottenuto da Regione Lombardia la possibilità di valorizzarli con un utilizzo diverso rispetto a quello previsto dal finanziamento per la loro ristrutturazione avvenuta circa 20 anni fa.

Oltre alla realizzazione di un ostello e di un granaio delle idee, l’intervento prevede il completamento di alcune opere all’interno della corte di Palazzo Gambassi riguardanti la formazione di una nuova tribuna per spettacoli, il rifacimento dell’intonaco della facciata eterna e la pitturazione di tutte le parti lignee dell’ala ovest del Palazzo con il ripristino del forno per la panificazione.

Il completamento delle opere è previsto nella prima decade di giugno 2026.

Nel Granaio delle Idee, posizionato di fronte alla piazza San Bernardo, verranno insediati due laboratori, i cui locali saranno assegnati, mediante pubblicazione di manifestazione di interesse, ad associazioni che si occupano della realizzazione di progetti per la trasformazione di vegetali e pani speciali nonché di percorsi di formazione e produzione artigianale di ceramica, con spazi creativi dedicati alla manipolazione dell’argilla e corsi per imparare tecniche come il modellaggio a mano e l’uso del tornio.

Come da programma indicato nel consiglio comunale del dicembre scorso, la Giunta Comunale porterà in approvazione il progetto esecutivo di risanamento della chiesa di San Bernardo e quello di pavimentazione della piazza omonima per poi procedere all’affidamento dei lavori.