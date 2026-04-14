Parco Monte Barro, al via il Summer Camp 2026: natura, avventura e ‘connessione reale’ per i più giovani

Dal 9 giugno all’11 settembre un’estate tra escursioni, laboratori e scoperta del territorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Riparte il Summer Camp del Parco Monte Barro organizzato da Eliante Onlus. Iscrizioni online, posti limitati a 25 partecipanti per settimana

GALBIATE – Un’estate all’insegna della natura, della scoperta e della crescita personale. Torna anche nel 2026 il Summer Camp del Parco Monte Barro, un’esperienza pensata per i giovani naturalisti dai 6 ai 13 anni, organizzata dalla Cooperativa Eliante Onlus. L’iniziativa prenderà il via il prossimo 9 giugno e accompagnerà i partecipanti fino all’11 settembre, con una pausa dal 3 al 21 agosto.

Il progetto propone un’alternativa concreta alle giornate davanti agli schermi, puntando su una vera e propria “connessione reale” con l’ambiente e con gli altri, attraverso attività immersive e coinvolgenti.

Ogni settimana sarà strutturata per offrire un equilibrio tra movimento, apprendimento e divertimento. I ragazzi vivranno tre giornate dedicate alle escursioni nei luoghi più iconici del Parco, tra cui l’Eremo, Baita Pescate e i Piani di Barra, con percorsi pensati per essere accessibili e sostenibili. Per facilitare gli spostamenti, parte del tragitto sarà effettuata in pullman.

Le restanti due giornate saranno invece dedicate ad attività didattiche e ricreative: laboratori, esperienze culturali, giochi cooperativi e attività di esplorazione del bosco, come la ricerca di tracce della fauna locale. Un mix studiato per stimolare curiosità, creatività e spirito di gruppo.

A seguire i partecipanti saranno le operatrici della Cooperativa Eliante, professioniste con formazione in ambito scientifico, artistico e umanistico. Il loro ruolo sarà fondamentale per garantire un’esperienza educativa di qualità, sicura e inclusiva. Per mantenere standard elevati, il numero massimo di iscritti è fissato a 25 bambini a settimana, assicurando così un’attenzione costante a ciascun partecipante.

Il campus si svolgerà con base a Villa Bertarelli a Galbiate. L’accoglienza è prevista ogni mattina a partire dalle 08:10, mentre l’uscita è fissata alle 16:30. Le tariffe settimanali sono di 140 euro per i residenti nei comuni convenzionati del Parco e di 160 euro per i non residenti. È previsto uno sconto fratelli di 10 euro sulla quota settimanale complessiva.

La quota comprende il personale educativo, l’utilizzo delle strutture, il trasporto in pullman, i materiali necessari alle attività e l’assicurazione. Restano a carico delle famiglie i pranzi e le merende.

Le pre-iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online tramite il modulo disponibile sul sito ufficiale del Parco Monte Barro. È possibile scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o rate mensili, a partire dal 25 maggio 2026. Per ulteriori informazioni, le famiglie possono consultare il sito dedicato o contattare direttamente la segreteria di Eliante.

Il Summer Camp rappresenta molto più di un semplice centro estivo: è un’occasione per avvicinare i più giovani ai valori della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e della vita all’aria aperta. Un’esperienza che unisce divertimento e apprendimento, capace di lasciare un segno duraturo nei partecipanti e di rafforzare il legame con il territorio, trasformando ogni settimana in un’avventura unica nel cuore del Parco Monte Barro.