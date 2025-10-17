Pensionati di Rogeno in gita alla scoperta di Bologna

Visita alla Basilica di San Luca, Santa Messa e visita al centro storico

Presenti anche l’assessore Giancarla Pedrali e il Sindaco Matteo Redaelli

ROGENO – Una giornata all’insegna della cultura, della spiritualità e della convivialità ha caratterizzato l’annuale gita dei pensionati di Rogeno, che quest’anno ha avuto come meta la città di Bologna.

L’uscita si è tenuta martedì 14 ottobre e ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo di pensionati, accompagnati dall’assessore ai Servizi Sociali Giancarla Pedrali e dal sindaco Matteo Redaelli. In mattinata i partecipanti hanno raggiunto la celebre Basilica di San Luca a bordo di uno speciale trenino dedicato, per poi partecipare alla Santa Messa celebrata dal parroco di Rogeno, don Emilio Colombo.

Dopo la funzione religiosa, la comitiva ha condiviso un pranzo conviviale, per poi trascorrere il pomeriggio esplorando il centro storico di Bologna, tra monumenti, piazze e scorci caratteristici della città emiliana.

“Questa iniziativa è sempre un successo, – commentano gli organizzatori – un grazie di cuore a tutti i partecipanti”.