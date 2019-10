Pescate. Un nuovo veicolo per i servizi sociali, per il trasporto di anziani e disabili

Inaugurata la nuova autovettura dei servizi sociali di Pescate

Sostituisce il mezzo già in dotazione e ormai vetusto

PESCATE – Ha preso servizio da lunedì la nuova autovettura dei servizi sociali di Pescate, che ha sostituito la precedente ormai vetusta.

Circa 15 mila euro il costo della vettura acquistata da un concessionario di Pescate e pagata dal comune con fondi propri senza dare spazio a sponsorizzazioni. L’auto con un bagaglio capiente e apertura delle porte a scomparsa, per la sua configurazione ha la possibilità di trasportare anche carrozzine di diversamente abili e anziani.

“Sarà utilizzata come la precedente per il trasporto gratuito di anziani e disabili che non hanno possibilita’ di spostamenti con mezzi propri o di famigliari, per visite mediche, ospedale e verso il centro diurno ricreativo” spiegano il vicesindaco Miriam Lombardi assessore ai servizi sociali e il sindaco Dante De Capitani.