Poste Italiane. Riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Suello

Terminati i lavori di ristrutturazione nell’ambito del Progetto Polis

Sportello ora abilitato anche all’erogazione dei principali servizi della Pubblica Amministrazione

SUELLO – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Suello, in via Roma, al termine dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione. Gli interventi, realizzati nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” promosso da Poste Italiane, hanno reso la sede idonea a ospitare anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa mira a favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni italiani con meno di 15 mila abitanti, contribuendo concretamente al loro rilancio.

Tra gli interventi realizzati figurano il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, l’introduzione di nuovi arredi e l’installazione di postazioni ergonomiche. Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, l’ufficio postale offre ora anche servizi INPS e anagrafici direttamente allo sportello. Questi ultimi sono disponibili nei 78 uffici postali della provincia di Lecco coinvolti, entro il 2026, nel progetto Polis.

I cittadini registrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), gestita dal Ministero dell’Interno, possono richiedere fino a quindici tipologie di certificati anagrafici e di stato civile, tra cui i più comuni: certificati di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia. Tali certificati possono essere richiesti sia singolarmente che in forma contestuale, ovvero riunendo più informazioni in un unico documento, e sono disponibili sia per sé stessi sia per i familiari registrati nell’ANPR.

Ogni certificato ha validità di tre mesi dalla data di emissione e viene rilasciato in formato non modificabile, completo di logo del Ministero dell’Interno, dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e QR code che ne attesta l’autenticità.

I certificati, sia in carta libera che in bollo, possono essere ritirati allo sportello. Dove presente, è inoltre possibile ottenerli gratuitamente in carta libera anche tramite il totem self-service, accedendo con Carta di Identità Elettronica (CIE) o SPID.

L’ufficio postale di Suello è operativo con il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane ribadisce ancora una volta la propria missione al servizio del sistema Paese, valorizzando la capillarità della rete come elemento distintivo del suo modello d’impresa, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea, arrivata a fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.930 uffici postali su tutto il territorio nazionale. Entro la fine del 2026, saranno complessivamente 7 mila gli uffici trasformati in sportelli Polis.