Prevenzione cardiovascolare: Croce Verde Bosisio al fianco della comunità

Il 25 ottobre elettrocardiogramma gratuito per i cittadini
BOSISIO PARINI – Croce Verde Bosisio, storica realtà di pubblica assistenza attiva dal 1970, rinnova il proprio impegno a favore della salute della comunità con un’importante iniziativa: sabato 25 ottobre, presso la sede di via Cercè 6, i cittadini potranno effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma, eseguito da personale qualificato e refertato da medici cardiologi, previa prenotazione.
“La giornata nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, offrendo a tutti un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere” spiegano i volontari.
Con questa iniziativa, Croce Verde Bosisio conferma il proprio ruolo di punto di riferimento sul territorio, non solo nell’ambito dell’emergenza, ma anche nella promozione della salute e nella diffusione di una cultura della prevenzione.
Si tratta di un gesto concreto di vicinanza alla cittadinanza, volto a rafforzare il legame con la comunità attraverso un servizio gratuito, di qualità, reso possibile dall’impegno quotidiano dei volontari e dalla collaborazione con professionisti sanitari.
Per info: 031 865462 / info@croceverdebosisio.org / www.croceverdebosisio.org