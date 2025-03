“Primavera a Monte Barro”. Un ciclo di incontri per riscoprire sostenibilità, benessere e natura

Eventi organizzati in collaborazione con l’Eco-Ostello Parco Monte Barro

Le attività si svolgeranno da marzo a giugno

LECCO – In arrivo il ciclo di incontri formativi “Primavera a Monte Barro“, che si terrà da marzo a giugno presso l’Eco-Ostello del Monte Barro, gestito dall’associazione ambientalista Legambiente Lecco, un angolo di natura incontaminata tra i laghi briantei. Questo ciclo è pensato per chi desidera riscoprire il valore della sostenibilità e del benessere in modo lento, consapevole e immerso nella natura.

Questi appuntamenti offrono l’opportunità di mettersi in gioco in diversi ambiti legati all’autoproduzione: si imparerà la tecnica di saponificazione a freddo con Lorena Perani, si terranno lezioni teoriche e pratiche per avviare il proprio piccolo orto familiare con Cascina Selvetto, si avrà l’occasione di riconquistare il proprio tempo e rallentare, lontano dallo stress quotidiano, grazie alle sessioni di yoga a cura di Odaka Yoga Lecco, e si imparerà a praticare meditazione e rilassamento con Mara Gritti e Veronica Maffioletti.

“La splendida cornice di Monte Barro, con la sua vista mozzafiato, è il luogo perfetto per rigenerarsi, ritrovare l’armonia interiore e riconnettersi con la natura circostante, offrendo un’esperienza che nutre sia il corpo che la mente” spiegano gli organizzatori delle iniziative.

Di seguito sono elencati i corsi in programma.

Corso orto agroecologico (29 marzo e 5 aprile) con Cascina Selvetto

Nel primo incontro, verrà introdotto il tema dell’orticoltura biologica, esplorando il suolo e i suoi abitanti, e si scoprirà come questi interagiscono con le piante. Verranno approfondite le caratteristiche delle principali colture e si analizzeranno gli aspetti chiave per una corretta gestione dell’orto agroecologico.

Nel secondo incontro verranno applicati i principi agroecologici appresi durante la prima giornata. Verranno analizzati i vantaggi e gli svantaggi delle diverse tecniche, e si procederà alla preparazione di un letto di coltivazione biointensivo e di un biofertilizzante. Infine, verrà progettato l’orto.

Yoga in terrazza (23 e 28 aprile, 7 e 12 maggio) con Odaka Yoga Lecco

Questi incontri saranno un’opportunità perfetta per fermarsi, rallentare e dedicare un momento di benessere al corpo e alla mente, praticando in modo fluido e consapevole, immersi nei caldi colori del cielo al tramonto. Odaka è uno stile di yoga innovativo che, pur rispettando la tradizione millenaria dello yoga, integra gli insegnamenti dello zen, della via del guerriero e della biomeccanica del corpo. Il suo approccio si fonda sulla consapevolezza a 360°, trasformando la pratica in un percorso di ricerca interiore che si estende anche oltre il tappetino.

Laboratorio di saponificazione (13 aprile e 25 maggio) con Lorena Perani

Durante questo laboratorio, verrà insegnata la tecnica della saponificazione a freddo, che consiste nel mescolare “grassi” come l’olio d’oliva o la sansa con una soluzione di acqua e soda. Questo procedimento, sviluppato da un gruppo di saponificatori a partire dagli anni ’80, è stato condiviso online attraverso una serie di sperimentazioni finalizzate alla produzione di sapone. A differenza della tecnica tradizionale, che utilizzava grassi animali, la saponificazione a freddo di oggi consente di ottenere un sapone completamente biodegradabile, ideale per la pelle, il bucato e l’autoproduzione di detergenti per la casa, con un semplice e naturale processo.

Meditazione in natura (8 giugno) con Mara Gritti e Veronica Maffioletti

Questo momento sarà dedicato a un ascolto profondo di sé stessi, delle emozioni e del corpo, attraverso una danza meditativa immersa nella natura. Un’esperienza intensa che unisce movimento, consapevolezza e presenza mentale. Durante la pratica, il movimento si sviluppa in modo spontaneo, guidato dal respiro o dalla musica, e il corpo diventa il mezzo per esplorare ed esprimere il proprio mondo interiore. Non si tratta di una performance, ma di un viaggio intimo, dove ogni gesto ha il potere di svelare emozioni e pensieri nascosti.

Per tutte le informazioni inviare una mail a info@ostelloparcobarro.it oppure visitare questo sito.