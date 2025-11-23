Protezione Civile in campo a Bosisio: maxi intervento per l’operazione “Fiumi Sicuri”

L’intervento di sabato ha mobilitato sette gruppi di Protezione Civile per un totale di 34 volontari oltre a mezzi specializzati

Amministrazione comunale e Protezione Civile insieme per mettere in sicurezza un’area trascurata da anni

BOSISIO PARINI – L’esercitazione “Fiumi Sicuri” ha portato a Bosisio Parini un movimento insolito lungo via dei Livelli, dove sabato, amministrazione comunale e Protezione Civile hanno lavorato fianco a fianco in un intervento che mancava da anni. La giornata, sostenuta dal finanziamento provinciale ottenuto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Gilardi, ha coinvolto 34 volontari appartenenti a sette gruppi diversi: i comunali di Bosisio Parini, Bulciago, Annone Brianza, Cassago – presente anche il sindaco Roberta Marabese – Rogeno e la Protezione Civile della Croce Verde Bosisio.

Il tratto interessato è stato quello attraversato dal “cavo”, il canale di scolo del reticolo idrico minore che corre parallelamente alla strada. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire l’accesso ai mezzi: un escavatore impiegato per dragare l’alveo, un trattore con trincia forestale e una cippatrice, oltre alle attrezzature portate dai singoli gruppi. I volontari hanno operato nella rimozione dei rovi, nell’abbattimento delle piante morte o già crollate e nella pulizia delle fronde che ostacolavano il deflusso.

Il sindaco Gilardi ha seguito le operazioni dall’inizio alla fine, sottolineando il valore dell’intervento: “Siamo molto soddisfatti del lavoro eseguito, tutto è andato secondo quanto avevamo programmato. Via dei Livelli è una via di accesso a Bosisio e si presentava in condizioni trascurate da tanti anni. Grazie a Fiumi Sicuri abbiamo messo in sicurezza l’area prevenendo la possibile caduta di piante o rami, ma anche allagamenti. Ringrazio tutti i volontari di Protezione Civile presenti che si sono impegnati accogliendo numerosi l’invito di Bosisio a partecipare. Un ringraziamento anche alla Provincia di Lecco per il finanziamento e al consigliere Pasquini per il supporto”.

Il costo complessivo delle operazioni ammonta a 3.900 euro, di cui 3.500 coperti dalla Provincia di Lecco nell’ambito del bando Fiumi Sicuri.

Al termine dei lavori, i volontari si sono riuniti al ristorante “La Casupola” per un momento conviviale.

A chiudere la giornata, il commento del coordinatore della Protezione Civile di Bosisio, Roberto Fumagalli, che ha rimarcato il clima di collaborazione: “Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto: l’obiettivo era proprio quello di rendere bonificata e pulita la zona, e la collaborazione con gli altri è stata fantastica. E sono sempre più convinto che il nostro gruppo ha raggiunto una sinergia unica. Ringrazio in primis l’Amministrazione comunale e in particolare il sindaco Paolo Gilardi per tutto l’impegno che ha messo per la buona riuscita dell’intervento. Un grazie di cuore anche a tutti i gruppi che hanno collaborato con noi: Bulciago, Cassago, Rogeno, Annone e Croce Verde Bosisio”.