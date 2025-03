Raccolta Rifiuti, a Bosisio Parini si introduce il “sacco rosso”

Ieri sera i cittadini di Bosisio Parini hanno partecipato numerosi all’incontro sulla nuova raccolta rifiuti con SILEA

La distribuzione dei nuovi sacchi avverrà gratuitamente presso il Centro Studi G. Parini nella seconda metà di maggio

BOSISIO PARINI – Un’ampia partecipazione di cittadini ha caratterizzato l’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con SILEA per illustrare l’introduzione del “sacco rosso”, il nuovo sistema di misurazione puntuale dei rifiuti. L’incontro, che si è svolto ieri sera, martedì, presso l’aula magna del Centro Studi G. Parini, ha confermato il forte interesse della comunità verso le novità legate alla raccolta differenziata.

“Il sacco rosso rappresenta un passo avanti per rendere più efficace e consapevole la gestione dei rifiuti indifferenziati. Grazie al codice identificativo, saranno monitorati i conferimenti e incentivata una maggiore attenzione alla differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini”, ha spiegato il consigliere delegato all’ecologia Samuele Redaelli.

Attualmente, il comune di Bosisio Parini registra un 67,5% di raccolta differenziata, ma l’amministrazione punta a migliorare ulteriormente questa percentuale con l’introduzione del nuovo sistema. Il sacco rosso, che andrà a sostituire l’attuale sacco trasparente per i rifiuti indifferenziati, sarà dotato di un codice identificativo associato alla singola utenza, permettendo un monitoraggio più preciso dei conferimenti.

A supporto delle famiglie con bambini piccoli e delle persone con esigenze specifiche, verrà introdotto anche un sacco azzurro dedicato esclusivamente al conferimento di pannolini e pannoloni. Una misura studiata per agevolare chi ha necessità particolari senza compromettere il nuovo sistema di raccolta.

La distribuzione dei nuovi sacchi avverrà gratuitamente presso il Centro Studi G. Parini nella seconda metà di maggio, con un calendario dettagliato che verrà comunicato nei prossimi giorni. “Ringraziamo SILEA per il supporto nell’organizzazione di questa assemblea e tutti i cittadini che hanno partecipato numerosi. Il coinvolgimento della comunità è fondamentale per il successo di queste nuove misure e per migliorare insieme la gestione dei rifiuti nel paese”, ha dichiarato il sindaco Paolo Gilardi.

L’incontro ha offerto ai cittadini l’opportunità di chiarire dubbi e ricevere informazioni dirette sulle modalità di attuazione del nuovo sistema.