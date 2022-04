Le realtà aderenti potranno usufruire per altri cinque anni dei servizi offerti dall’associazione

Il Presidente Buraschi: “Questo evento dimostra come l’impegno e la passione dei nostri volontari sia apprezzato”

BOSISIO PARINI – Rafforzato il legame tra Croce Verde Bosisio e 15 Comuni della Brianza lecchese: a stabilirlo il rinnovo del protocollo d’intesa siglato durante la seduta di lunedì 11 aprile. “Avvenimento che ci riempie di orgoglio e soddisfazione – spiega Filippo Buraschi, Presidente di Croce Verde Bosisio – perché dimostra quanto l’impegno, la professionalità e la passione dei nostri volontari sia apprezzata e quanto Croce Verde Bosisio sia un soggetto fondamentale nel tessuto sociale a sostegno di chi ha bisogno”.

Per altri cinque anni gli abitanti dei Comuni su cui l’associazione opera dal 2016, anno in cui è stato sancito il protocollo d’intesa, potranno avvalersi di Croce Verde Bosisio per interventi sociali, trasporti sanitari e sanitari semplici, non rientranti nell’ambito delle urgenze per il trasporto di ammalati, disabili, utenti fragili verso o da ospedali, case di cura e di assistenza, assistenza con ambulanza a gare sportive, manifestazioni ed eventi pubblici, formazione di soccorritori e corsi alla popolazione e corsi per l’utilizzo del DAE da parte di utenti laici.

A riconoscere l’indispensabilità del servizio di utilità pubblica svolto a favore di tutti coloro che necessitano di un soccorso sanitario, i Comuni di Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini, Bulciago, Castello Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Sirone e Suello.

Tra questi, i Comuni di Cesana Brianza e Dolzago che avevano aderito al protocollo

firmato nel 2016, continueranno a usufruire dei servigi messi a disposizione da

Croce Verde Bosisio con modalità differenti.

Nella medesima seduta, la conferenza dei sindaci dell’oggionese ha inoltre aderito al progetto Banca delle Visite, attraverso cui vengono raccolte donazioni volte a offrire visite mediche alle persone in difficoltà. “L’adesione delle amministrazioni comunali a questo nuovo progetto è la conferma che l’attività a sostegno del sociale e delle persone più fragili rappresenta un punto fermo per la Croce Verde del futuro. Un grazie va ai nostri volontari e a tutti coloro che ci danno fiducia e appoggio”, conclude il Presidente.