Ripetizioni scolastiche: Oggiono mette in rete studenti e universitari

Il Comune di Oggiono lancia il progetto“OggiStudio”

Dedicato agli studenti in difficoltà e ai giovani disponibili a dare ripetizioni

OGGIONO – Un progetto sperimentale di sostegno allo studio per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado che vede protagonisti altri giovani, poco più grandi di loro, neodiplomati e universitari in cerca di un piccolo lavoro: è l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Oggiono e che guarda al mondo della scuola, o meglio del doposcuola.

Le ripetizioni scolastiche sono da sempre un’occasione per gli studenti, sia per chi ne fruisce (nell’ottica di un miglioramento del proprio rendimento scolastico) sia per chi si presta al servizio e ne trae un guadagno economico spesso, va detto, non dichiarato.

“L’idea è nata circa un anno fa dal gruppo giovani di Insieme per Oggiono, con l’intento di sperimentare la possibilità di inserire in una cornice di legalità e trasparenza la pratica delle ripetizioni private – spiega Valeria Frigerio, consigliere comunale di Oggiono delegato alla Politiche Giovanili – Questa idea è stata successivamente inserita nel programma della campagna elettorale, diventando uno dei punti cardine per la sezione Politiche giovanili e con impegno e collaborazione è stata portata avanti e realizzata”.

Il progetto “Oggistudio” ha trovato realizzazione con la collaborazione della cooperativa Sineresi e mercoledì sera è stato presentato alla cittadinanza.

“Io, il sindaco Chiara Narciso e tutto il gruppo di Insieme per Oggiono siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa, che ha almeno tre elementi di particolare valore – prosegue il consigliere Frigerio – in primo luogo offre ai giovani universitari l’opportunità di intraprendere un percorso di autonomia economica. Dall’altra parte garantisce la possibilità ai ragazzi che ne hanno bisogno e alle loro famiglie la possibilità di usufruire di questa forma di supporto allo studio a condizioni particolarmente accessibili. Il tutto con un processo totalmente trasparente: diventando quindi anche un’azione significativa di promozione della cultura della legalità”.

Come funziona

Il processo sarà gestito da una piattaforma online (www.oggiatudio.it) creata appositamente dai ragazzi Centro di Formazione Professionale Polivalente di Lecco, attiva dal prossimo lunedì.

Il bando, appena uscito, è rivolto ai ragazzi universitari, neodiplomati e neolaureati dai 19 ai 25 anni residenti in uno degli otto comuni del Polo Territoriale della Brianza Est (Annone Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono, Sirone).

L’attività durerà da dicembre 2019 a giugno 2020. Il costo di iscrizione è di 30 euro annuali e ogni singola ora di ripetizione costerà 10 euro.

“Il tutto – spiega il sindaco Chiara Narciso – sarà coordinato da un educatore professionale della Cooperativa Sineresi che curerà il servizio è si interfaccerà con i ragazzi e le famiglie nella massima trasparenza e nell’ottica di rispondere alle esigenze di entrambi. L’iniziativa per noi ha una doppia valenza, quella di dare una possibilità agli universitari di mettersi in gioco ed essere retribuiti, sia rispondere al bisogno delle famiglie di avere un servizio di sostegno allo studio/ripetizioni. È un progetto sperimentare e innovativo che speriamo possa diventare un modello”.