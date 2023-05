Rogeno. Borse di studio a venti studenti meritevoli

Riconoscimenti assegnati agli alunni di medie, superiori e università

“Premiati impegno, determinazione e sacrifico. Istruzione deve essere il tramite con cui ci approcciamo al mondo”

ROGENO – Assegnate sabato scorso borse di studio a venti studenti meritevoli di Rogeno. Gli studenti, suddivisi tra scuola secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e universitari sono stati premiati dal sindaco Matteo Redaelli e dal consigliere con delega all’Istruzione Monica Beretta. La cerimonia al Lido di Casletto nel tardo pomeriggio, riferita all’anno scolastico 2021/2022.

Per la scuola secondaria di Primo grado: Matilde Riva, Lorenzo Valsecchi e Sofia Dal Santo. Menzione speciale a Ilaria Montalbano, Asia Giudici, Viola Faravelli e Anna Vimercati.

Per la scuola secondaria di Secondo grado: Samuele Dal Santo, Anna Ratti, Filippo Giulio Grandi, Chiara Ferriolo, Diego Gerosa, Davide Nava, Alice Faravelli, Maria Amati, Andrea Zappa, Chiara Stabile, Francesco Gerosa, Laura Maria Arosio, Daniele Rizzi, Daniele Fusi ed Emilia Pirovano.

Per l’università le due borse di studio in palio sono state assegnate a Martina Paredi e Gabriele Corti.

Agli studenti rogenesi sono andati i complimenti da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale tutta per l’ottimo risultato raggiunto. “Oggi premiamo il frutto di impegno, determinazione e sacrificio – si è rivolto il sindaco ai ragazzi -. Il risultato scolastico non deve essere solamente ridotto a un numero, per quanto lodevole, ma l’istruzione deve essere il tramite con cui ci approcciamo al mondo. La scuola non è solo nozioni imparate ma un trampolino di lancio per la vita di tutti i giorni, quindi da un ‘asettico risultato scolastico’ a una ‘scuola di vita’ “.