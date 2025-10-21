Rogeno festeggia i 102 anni della signora Umberta Rigamonti

Grande festa alla Rsa “Fondazione Borletti” di Arosio

Presente anche il sindaco Redaelli che ha fatto gli auguri a nome di tutta la comunità

ROGENO – Nei giorni scorsi, precisamente il 16 ottobre, Rogeno ha festeggiato i 102 anni di Umberta Rigamonti. La donna, originaria di Rogeno e dal 2015 è ospite della Rsa “Fondazione Borletti” di Arosio, ha festeggiato lo speciale compleanno circondata dai suoi affetti.

Presenti alla festa organizzata presso la struttura anche il sindaco di Rogeno Matteo Redaelli e l’assessore ai Servizi alla Persona Giancarla Pedrali che hanno portato alla donna gli auguri dell’intera comunità rogenese.

Umberta Rigamonti, classe 1923, è nata a Costa Masnaga, nella frazione di Pettana, dove è vissuta fino al 1954. Dopo il matrimonio, infatti, la donna si era trasferita a Rogeno, il paese del marito Giovanni con il quale ha avuto due figlie, Luigia e Paola.

Per lo speciale compleanno, si sono radunati attorno a lei i famigliari e le persone più care, oltre dalla dirigenza, il personale e gli ospiti tutti della fondazione Borletti per celebrare l’importante traguardo dei 102 anni: “A lei gli auguri da parte dell’intero paese di Rogeno”.