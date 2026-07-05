Rogeno. Grande partecipazione alla rievocazione storica sull’antica Roma

L’evento è nato dalla preziosa collaborazione con il gruppo archeologico comasco Buzzi Odv

Riprodotti abiti, armi, gioielli e costumi dell’epoca

ROGENO – Sabato scorso si è tenuta a Rogeno presso il Centro Sportivo Parrocchiale di Casletto la rievocazione storica sulla vita nell’Antica Roma a conclusione del ciclo di incontri improntato sulla storia stessa di capitale d’Italia. Oltre che sulla cucina al tempo dei romani e sui popoli italici che hanno vissuto nelle nostre terre.

Questa rievocazione che, nonostante il caldo, ha attirato un buon numero di partecipanti non solo rogenesi, si è svolta grazie alla collaborazione con il Gruppo Archeologico Comasco U. Buzzi Odv.

Gli esperti, in abiti dell’epoca, hanno raccontato ai partecipanti, in una modalità coinvolgente, gli usi e costumi degli antichi romani mostrando fedeli riproduzioni di abbigliamento, gioielli, miniature, armi e alimenti in uso.

Si è potuto, inoltre, immergersi nell’atmosfera di 2000 anni fa inebriandosi con l’idromele, vestendo i panni di un antico legionario o di una matrona, scagliando frecce come un vero arciere o imparando l’utilizzo della frombola, acquisendo le tattiche militari degli ausiliari o dei legionari stessi. Molto curiosa la presentazione sulla cucina e sulla medicina di questo antico popolo.

Il tutto è stato reso possibile dall’amministrazione comunale, dalla biblioteca, dal gruppo archeologico e dai suoi volontari a cui va un sentito ringraziamento.