Stagioni estive 2025-2026 con possibile proroga

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 11 di giovedì 17 aprile

ROGENO – Il chiosco del Lido di Casletto è alla ricerca di un nuovo gestore: è ancora aperto il bando per l’affidamento in gestione dell’area pubblica per le stagioni estive 2025 e 2026, con possibilità di proroga fino all’estate 2027.

L’Amministrazione Comunale intende concedere in uso un’area pubblica situata all’interno dell’ex Area Segalini per l’allestimento e la gestione di un chiosco-bar, comprensivo dell’area di pertinenza. La struttura del chiosco sarà fornita dal Comune. Il concessionario selezionato otterrà un’autorizzazione temporanea per la stagione estiva, finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il contratto di concessione avrà durata per le stagioni estive 2025 e 2026, indicativamente dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno. In accordo tra le parti, sarà possibile anticipare o posticipare l’inizio e la fine della stagione, o eventualmente estendere il periodo di apertura. Inoltre, previo accordo tra le parti, la concessione potrà essere prorogata per un’ulteriore stagione. La base d’asta è fissata in 1.000 euro per ciascun anno di concessione.

Possono presentare offerta per ottenere la concessione dell’area destinata alla locazione di un chiosco-bar le persone fisiche, giuridiche, società, cooperative, consorzi, associazioni e raggruppamenti temporanei d’impresa, come previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Il titolare dell’attività dovrà essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 65 e 66 della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché conformarsi a quanto disposto dal D.Lgs. 26/2023.

La partecipazione è subordinata all’effettuazione obbligatoria di un sopralluogo delle aree interessate. Per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici comunali al numero 031 865539. Alla prima scadenza del bando, fissata per il 7 aprile, non è pervenuta alcuna offerta; per questo motivo, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 11 del 17 aprile.

Sul sito internet del Comune di Rogeno (http://www.comune.rogeno.lc.it/c097072/po/mostra_news.php?id=1091&area=H) è possibile consultare il bando completo e tutte le informazioni.