ROGENO – In pensione il dipendente comunale Michele Promontorio. Il 67enne ha prestato servizio come operaio specializzato presso il Comune di Rogeno dal 16 dicembre 2019, dopo varie esperienze lavorative nel pubblico e nel privato, e dal primo aprile si godrà la meritata pensione.

L’operaio del Comune di Rogeno, residente a Calco, si è sempre contraddistinto per la grande disponibilità, l’impegno e la professionalità. “Voglio ringraziare pubblicamente Michele per ciò che ha fatto al servizio della nostra comunità. Un dipendente sempre collaborativo e disponibile, anche perché essendo l’unico operaio in servizio si è dovuto dare molto da fare in paese – lo ha salutato il sindaco Matteo Redaelli -. A lui i migliori auguri di buon pensionamento”.

Promontorio ha voluto salutare i colleghi con un piccolo momento di festa nella mattinata di martedì 26 marzo. “Mi mancheranno tutti i miei colleghi, a Rogeno c’è sempre stato un bellissimo ambiente di lavoro – ha raccontato –. In passato avevo lavorato per il Comune di Marsala come assistente di cantiere, poi ho svolto diversi lavori nel privato, fino a che nel 2019 sono stato assunto dal Comune di Rogeno come operaio specializzato. Ora che sarò in pensione cercherò di dedicarmi ai miei hobby ovvero la canoa, l’equitazione e spero di concedermi anche qualche viaggio”.

Attualmente il Comune di Rogeno ha avviato le procedure concorsuali per assumere altre forze lavoro. “Il bando di concorso è ancora in corso – ha spiegato il sindaco Redaelli – Ma entro qualche settimana la procedura volgerà alla conclusione e permetterà di ampliare il nostro organico”. A Promontorio gli auguri per questo bel traguardo da parte dei dipendenti del Comune di Rogeno e l’Amministrazione comunale tutta.