Rogeno. Nicolò Domina è il nuovo operaio comunale

Michele Promontorio ha cessato l’incarico per il pensionamento

“Il nuovo operaio si occuperà delle manutenzioni e del decoro urbano, che è una delle iniziative a cui teniamo di più”

ROGENO – Il Comune di Rogeno ha assunto un operaio comunale che sostituisce la figura di Michele Promontorio che ha cessato l’incarico per il pensionamento. Ad assumere l’incarico in questi giorni è Nicolò Domina, che si occuperà delle piccole manutenzioni del paese per conto dell’Amministrazione comunale. Ancor prima del pensionamento di Promontorio, difatti, il Comune si è messo subito in moto per trovare un sostituto: Domina è risultato vincitore del concorso indetto nelle scorse settimane e può quindi prendere ufficialmente servizio a Rogeno.

“Siamo soddisfatti di poter accogliere il nuovo dipendente – ha spiegato il sindaco Matteo Redaelli – Abbiamo potenziato l’orario di lavoro (sarà in servizio a tempo pieno contrariamente al precedente contratto) per garantire una presenza costante e per rispondere maggiormente alle esigenze del nostro territorio. Il nuovo operaio si occuperà delle manutenzioni e del decoro urbano, che è una delle iniziative a cui teniamo di più e su cui vogliamo ancora migliorare. Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta l’ormai ex stradino Michele Promontorio per il lavoro svolto presso il nostro Comune e diamo il benvenuto, da parte dell’Amministrazione ma anche da parte dell’intera comunità, a Nicolò Domina con gli auguri di buon lavoro presso il nostro paese”.