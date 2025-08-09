Rogeno. Riapre l’ufficio postale con nuovi servizi

Strutture rinnovate con il progetto “Polis”

Presso l’ufficio postale è stato inoltre installato un nuovo ATM Postamat

ROGENO – L’ufficio postale di Rogeno, situato in Piazza Martiri della Libertà n.1, ha riaperto al pubblico dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento.

L’intervento, che ha trasformato la sede, consente ora di offrire anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Questa iniziativa, ideata da Poste Italiane, mira a favorire la coesione economica, sociale e territoriale, supportando i comuni con meno di 15 mila abitanti nel loro rilancio e sviluppo.

Gli interventi effettuati hanno riguardato la completa ristrutturazione dell’ufficio, con l’installazione di una nuova pavimentazione e un sistema di illuminazione a LED a basso impatto energetico.

È stata inoltre realizzata una postazione relazionale ribassata con sedute, e sono stati installati nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e semplificare le operazioni. Sono stati effettuati anche importanti miglioramenti per ottimizzare il comfort ambientale.

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, presso l’ufficio postale saranno disponibili anche i servizi INPS, come il cedolino pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati relativi all’assegno pensionistico. A breve, saranno attivi anche altri servizi della Pubblica Amministrazione, tra cui certificati anagrafici, di stato civile e la richiesta del passaporto.

Presso l’ufficio postale è stato inoltre installato un nuovo ATM Postamat, equipaggiato con tecnologia di ultima generazione, che offre un’interfaccia touch e un processore avanzato per velocizzare le operazioni di prelievo e pagamento. Questo dispositivo consente di effettuare prelievi di denaro contante (fino a un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), consultare il saldo e la lista dei movimenti, ricaricare telefoniche e carte Postepay, oltre a effettuare il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I nuovi Postamat di ultima generazione sono accessibili non solo ai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, ma anche ai possessori di carte di credito dei principali circuiti internazionali e alle carte Postepay. Gli sportelli sono dotati di monitor digitali ad alta luminosità e di avanzati sistemi di sicurezza, tra cui una tecnologia anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote, per garantire una protezione ottimale durante le transazioni.

L’ufficio postale di Rogeno è aperto al pubblico con il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 13:35, e il sabato fino alle 12:35.

Poste Italiane riafferma ancora una volta il suo impegno al servizio del Paese, sottolineando l’importanza della capillarità, un valore fondamentale del suo modello di business, che si contrappone decisamente al progressivo abbandono di molti territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022, sono iniziati i lavori di ristrutturazione in oltre 4.930 uffici postali su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di arrivare a 7 mila nuovi uffici Polis entro la fine del 2026.