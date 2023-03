Rogeno, rinnovata un’area di sosta a uso pubblico

L’opera in accordo tra Amministrazione e una ditta di Rogeno

Asfaltatura, nuovi cordoli e segnaletica orizzontale. Il parcheggio sarà regolamentato da disco orario

ROGENO – Completamente rinnovata, grazie all’accordo tra Amministrazione di Rogeno e una ditta locale, un’area di sosta a uso pubblico, asfaltata nell’ottica di un maggior decoro urbano. “Oltre all’asfaltatura dell’intera area sono stati posizionati nuovi cordoli e una nuova segnaletica orizzontale per disciplinare la sosta, che sarà regolamentata con il disco orario. Prima c’era una pavimentazione di ghiaia, con continue buche, parcheggio selvaggio di auto e rimorchi giorno e notte – ha spiegato il sindaco Matteo Redaelli – Una bella novità per l’area a servizio della zona industriale”.

Il parcheggio in zona Ferrobulloni non è l’unico oggetto di restyling da parte dell’Amministrazione: “Stiamo procedendo con lavori di arredo urbano volti a migliorare e abbellire gli spazi del nostro paese. Nuove panchine, aiuole, cestini, dissuasori per piccioni e una bacheca con la segnaletica dei sentieri percorribili nel nostro territorio”.