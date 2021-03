Rogeno, si ferma alla stazione di servizio, gratta e vince 500 mila euro

La dea bendata ha fatto ‘tappa’ a Rogeno presso la stazione di servizio di via Provinciale

La titolare: “Era incredulo della vincita”

ROGENO – Un caffè al bar, il pieno all’auto e, perché no?, un bel Gratta e Vinci con cui sfidare la sorte. Quanti di noi non ci hanno provato almeno una volta nella vita? Un copione visto e rivisto che, però, ha cambiato le sorti di un fortunato signore che qualche giorno fa ha vinto ben 500 mila euro acquistando un biglietto alla stazione di servizio di via Provinciale a Rogeno.

A raccontare l’accaduto Manuela Polito, figlia della titolare dell’esercizio: “Era il 10 marzo quando un nostro cliente abituale è entrato nella tabaccheria e ha acquistato un biglietto – ha spiegato -. Come previsto dalle norme anti-Covid, è uscito dal locale per giocare e quando è rientrato, incredulo, ci ha detto: ‘Ho vinto un po’”. A quel punto, gli abbiamo chiesto di poter vedere la cartella e non credevamo ai nostri occhi: la vincita era di 500 mila euro!”.

Il fortunato sarebbe un signore di mezza età residente nella zona il cui nome però, come da lui richiesto, resterà sconosciuto: “Ci ha chiesto di non rivelare a nessuno la sua identità – ha raccontato Manuela – e ha aggiunto che, nonostante tutto, non intende cambiare: rimarrà se stesso e questo denaro gli servirà per sistemare la sua famiglia”.